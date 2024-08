One UI 7.1. Samsung rozpoczął prace nad software dla Galaxy S25

One UI 7.1 to nowy software, którego premiery spodziewamy się wraz z telefonami Samsung Galaxy S25. Koreańczycy jeszcze nie udostępnili testowej wersji beta wydania z numerkiem 7.0. Tymczasem już rozpoczęli prace nad One UI 7.1. Pierwsze kompilacje nowego software znaleziono na serwerach.

One UI 7.1 to kolejna odsłona nakładki Koreańczyków, której premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Wiemy, że zbiegnie się to w czasie z debiutem smartfonów z serii Samsung Galaxy S25, których spodziewamy się w styczniu. Tymczasem firma rozpoczęła prace nad nowym software.

Samsung rozpoczął prace nad One UI 7.1 dla Galaxy S25

One UI 7.1 zadebiutuje na smartfonach z serii Samsung Galaxy S25, gdzie będzie to preinstalowane oprogramowanie i choć do premiery jest jeszcze sporo czasu, to Koreańczycy już nad nim pracują. Skąd to wiemy?

Pierwsze kompilacje nowego oprogramowania zostały dostrzeżone na serwerze testowym. Wiemy, że mają build oznaczony ciągiem znaków AXH4 i są to dokładnie dwa warianty software, które wymieniono niżej:

S938USQU0AXH4

S938UOYN0AXH4

Co to za oprogramowanie? Jest to One UI 7.1 przeznaczony dla smartfonów Samsung Galaxy S25 Ultra, które będą pochodziły z amerykańskiej dystrybucji oraz dostępne w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście sam ciąg liter i cyfr nie mówi nam nic więcej. W każdym razie prace nad oprogramowaniem przebiegają.

One UI 7.1 oparte na systemie Android 15

Oczywiście One UI 7.1 to oprogramowanie, które będzie bazowało już na nowym systemie operacyjnym Google. Jest nim oczywiście Android 15, który zbliża się do finalnej wersji wielkimi krokami. W poglądowej edycji beta został on ostatnio udostępniony także na smartfony z serii Pixel 9.

Co jednak ciekawe, Samsung cały czas każe nam czekać na wersję beta One UI 7.0. Sądzono, że publiczny program pilotażowy rozpocznie się wcześniej tego lata, ale nic takiego nie nastąpiło. Koreańczycy cały czas każą czekać. Ostatnie plotki na ten temat mówią o tym, że nastąpi to dopiero w przyszłym miesiącu.

Oczywiście One UI 7.1 nie będzie już tak dużą aktualizacją, jak wydanie z numerkiem 7.0, którego premiery spodziewamy się później w tym roku. Wiemy jednak, że Samsung planuje skupić się na rozwoju pakietu Galaxy AI, czyli funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Część z nich ma bazować na nowych rozwiązaniach dostarczonych przez Google. Na pewno pojawi się także sporo innych nowości. Oczywiście po premierze telefonów z serii S25 ruszy wysyłka uaktualnienia na starsze telefony koreańskiej marki. Aktualizacja najpierw trafi na modele S24, a potem również inne smartfony. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej szczegółów, które to z pewnością poznamy jeszcze przed oficjalną prezentacją software.

