Moto G45 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona marki Motorola

Moto G45 5G to nowy smartfon marki Motorola. Za nami premiera telefonu, którego specyfikacja techniczna obejmuje nowy procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 czy baterię o pojemności 5000 mAh. Jak prezentuje się cena Moto G45 5G i co jeszcze proponuje Motorola w nowym średniaku?

Motorola Moto G45 5G to nowy średniak znanej marki, którego premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna smartfona. Telefon jest ciekawy, a przy tym niedrogi.

Ekran LCD oraz Snapdragon 6s Gen 3

Moto G45 5G ma płaski ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie od 60 do 120 Hz. Panel ma proporcje 20:9 i wyróżnia się współczynnikiem AA-TP na poziomie 85 proc. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3.

Za obliczenia odpowiada tu nowy procesor Qualcomma dla średniaków. Tym czipem jest Snapdragon 6s Gen 3, ale tak naprawdę jest to tylko ulepszona wersja Snapdragona 695 sprzed kilku lat. Układ wspomagany jest przez 4 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Cena Moto G45 5G atrakcyjna

Cena Moto G45 5G nie jest wygórowana. Telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 10999 rupii (ok. 505 zł). Model z 8 GB RAM-u wyceniono na 12999 rupii (ok. 600 zł).

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż w Indiach rozpocznie się 28 sierpnia. W Polsce na ten model poczekamy pewnie kilka tygodni dłużej.

Podwójny aparat i bateria 5000 mAh

Motorola Moto G45 5G ma aparat fotograficzny składający się z dwóch obiektywów. Główny ze światłem f/1.8 współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Drugim elementem jest kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh, a więc bardzo typowej. Motorola zapewniła tu wsparcie dla ładowania z użyciem ładowarek o mocy 18 W. Znajdziemy tu również czytnik linii papilarnych oraz opcję Face Unlock. Całość waży 183 g i pracuje pod kontrolą Androida 14. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Motorola Moto G45 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran IPS LCD 120 Hz o rozdzielczości HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

4 lub 8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

głośniki z Dolby Atmos

183 g

Android 14

