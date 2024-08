Asus ZenFone 12 Ultra w drodze. Rog Phone 9 również

Asus ZenFone 12 Ultra to smartfon, który nie zadebiutuje na dniach. Jego premiera powinna odbyć się w 2025 r. Tymczasem dostrzeżono go w bazie IMEI, gdzie też znaleziono model ROG Phone 9. Na razie znana jest tylko szczątkowa specyfikacja Asus ZenFone 12 Ultra i o jego wyposażeniu wiadomo bardzo niewiele.

Asus ZenFone 12 Ultra to smartfon, który nie zadebiutuje w krótkim czasie. Jego premiera powinna odbyć się dopiero w pierwszej połowie 2025 r. Świadcz o tym nawet nazwa kodowa telefonu, ale o tym za chwilę. W drodze jest także model ROG Phone 9, który projektowany jest z myślą o graczach.

Asus ZenFone 12 Ultra z premierą w 2025 roku

Smartfon Asus ZenFone 12 Ultra znajduje się obecnie na etapie prac, których zaawansowania na razie nie znamy. Jednak samo urządzenie zostało dostrzeżone w bazie IMEI. Znaleziono je tam pod kryptonimem ASUSAI2501H, który mówi nam co nieco o planach związanych z wprowadzeniem tego sprzętu na rynek.

Asus ZenFone 12 Ultra w bazie IMEI (fot.: Gizmochina)

Fraza 2501 w nazwie pozwala nam sugerować, że premiera telefonu odbędzie się w pierwszym kwartale lub połowie 2025 r. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie prezentacji. Na tego typu szczegóły przyjdzie czas. Poprzednik został zaprezentowany w marcu br. Można założyć, że następca pojawi się w ofercie po około roku.

Asus ZenFone 12 Ultra z czipem Snapdragon 8 Gen 4

Pod obudową telefonu Asus ZenFone 12 Ultra znajdzie się oczywiście najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa o procesorze Snapdragon 8 Gen 4, którego oficjalna zapowiedź ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Snapdragon 8 Gen 4 ma być potężnym procesorem, który smartfony z Androidem wzniesie na nowe poziomy wydajności. Spodziewajmy się udoskonaleń dla rdzeni CPU oraz GPU, co przełoży się zapewne na kilkadziesiąt proc. lepszą moc względem obecnej generacji. Wczesne benchmarki czipu pokazały, że wydajnościowo zbliża się on do Apple M3 z urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Snapdragon 8 Gen 4 trafi także do innego smartfona tajwańskiej marki. Mowa o modelu ROG Phone 9, który projektowany jest z myślą o graczach. To urządzenie powstaje pod nazwą kodową ASUSAI2501D i jego premiery również spodziewamy się w pierwszym kwartale 2025 r.

Kompletne specyfikacje techniczne smartfonów Asus ZenFone 12 Ultra oraz ROG Phone 9 nie są na razie znane. Oczywiście spodziewajmy się nie tylko nowego procesora w postaci czipu Snapdragon 8 Gen 4. Usprawnienia obejmą zapewne także inne obszary, w tym ekrany, baterie czy aparaty fotograficzne. Na bardziej szczegółowe informacje trzeba będzie jednak poczekać. Choć możemy być w zasadzie niemal pewni, że poznamy je jeszcze przed planowaną przez markę premierą. Producent zapewne nie ustrzeże się przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne (via gizmochina)