Xiaomi Mix Flip w edycji global blisko. Jakie wersje kupimy w Europie?

Xiaomi Mix Flip w edycji global to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Jego premiera powinna odbyć się w bardzo niedługim czasie. Potwierdza to oficjalny FAQ udostępniony na stronie producenta, który zawiera pytania i odpowiedzi. Znajdziemy tam kilka interesujących szczegółów.

Jakie wersje Xiaomi Mix Flip w edycji global?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, jakie wersje Xiaomi Mix Flip global szykuje producent, to nie jest to już tajemnicą. Firma ujawniła konfiguracje sprzętowe składanego smartfona, które trafią do sprzedaży w Europie. Są to następujące warianty:

z 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x typu 8533 Mbps

z 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane w postaci kości UFS 4.0

Warto dodać, że w przypadku poszczególnych konfiguracji sprzętowych są różne opcje z zakresu rozszerzenia pamięci RAM (wirtualnej). Jest to 8, 16 lub 32 GB w zależności od dostępnego miejsca na dane (odpowiednio w modelach z 256, 512 GB i 1 TB).

Cztery kolory obudowy Xiaomi Mix Flip

Ponadto dowiadujemy się, że składany smartfon Xiaomi Mix Flip w edycji global będzie dostępny w kilku wariantach kolorystycznych obudowy. Będą to cztery warianty:

standardowe wykończenie ze szkłem Panda X w kolorach czarnym, białym oraz purpurowym

specjalna edycja Nylon Fyber z podłożem z włókna szklanego i nylonową warstwą na zewnątrz w kolorze fioletowym

Warto dodać, że oba warianty (w zależności od użytych w obudowie materiałów) różnią się nieznacznie wagą. W przypadku standardowej edycji jest to 192 g. Natomiast Nylon Fiber waży 190 g.

Xiaomi Mix Flip otrzyma cztery kolory obudowy.

Bateria ma pojemność 4780 mAh. W FAQ czytamy, że ładowanie ma odbywać się z użyciem ładowarki o mocy do 67 W. Producent deklaruje naładowanie do 100 proc. w ciągu maksymalnie 42 minut. Co ważne, znajduje się ona w opakowaniu z telefonem i nie trzeba będzie jej kupować osobno.

Kiedy premiera Xiaomi Mix Flip global?

Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na jeszcze jedno ważne pytanie: kiedy odbędzie się premiera Xiaomi Mix Flip w edycji global? Dokładnego terminu nie ma, ale wiele wskazuje na to, że nastąpi to w przyszłym miesiącu.

Debiut składanego smartfona marki zbiegnie się w czasie zapewne z premierą modeli z serii Xiaomi 14T. Będą to dwa telefony, z których jeden będzie w zasadzie przebrandowanym Redmi K70 Ultra, a drugi zbliżonym, ale o nieco słabszej specyfikacji technicznej. Ceny nie są na razie znane, ale spodziewajmy się, że powinny być całkiem atrakcyjne.

źródło: opracowanie własne (via)