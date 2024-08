Samsung Galaxy S25 Note i Pro to flagowce, które możemy zobaczyć już na początku 2025 r. W sieci pojawiły się informacje, jakoby firma brała pod uwagę takie nazwy. Model Samsung Galaxy S25 Note miałby zastąpić w ofercie wersję Ultra. Natomiast edycja Pro to następca dotychczasowych Plusów. Dobry pomysł?

Samsung Galaxy S25 Note i Pro? A cóż to takiego? W rzeczywistości nie są to zupełnie nowe serie smartfonów, które ma wprowadzić producent na rynek, a dotychczasowe flagowce, dla których marka bierze pod uwagę zmienione nazwy. Informacje na ten temat przekazał sprawdzony w przeszłości leaker.

Samsung Galaxy S25 Note zamiast Ultra

Jeśli wydawało się wam, że nazwa Google Pixel 9 Pro Fold jest udziwniona, to podobne plany związane z nazywaniem własnych smartfonów może mieć koreański gigant. Twierdzi tak leaker Yogesh Brar, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu różnych producentów telefonów. Co pod uwagę bierze Samsung?

Brar twierdzi, a jego informacje bazują na zasłyszanych plotkach, że koreański gigant bierze pod uwagę nowe nazwy dla własnych smartfonów z serii S. Czego powinniśmy się spodziewać? Kolejny flagowiec nie otrzymałby dopisku Ultra w nazwie. W zamian pojawiłby się model Samsung Galaxy S25 Note. Natomiast Plus miałby zostać zastąpiony przez wersję Pro.

Jak w drugim przypadku miałoby to jeszcze jakiś większy sens, tak w pierwszym już niekoniecznie. Marka Ultra w portfolio Koreańczyków jest już sprawdzona i rozpoznawalna. Każdy wie, że to topowy flagowiec firmy. Zmiana nazwy mogłaby wprowadzić pewne zamieszanie, choć pomysł ten można zrozumieć.

Samsung Galaxy S25 Note z piórkiem S Pen

Seria Ultra już od kilku lat dostarczana jest z rysikiem S Pen, który to stał się jej nieodłącznością częścią, co wcześniej praktykowano wśród „notatników”. Samsung Galaxy S25 Note byłby więc ich takim duchowym spadkobiercą. Z drugiej strony, czy nawiązywanie do serii uśmierconej kilka lat temu ma dziś jakikolwiek sens? Z tym można już dyskutować.

Linia Note odeszła w zapomnienie i jej ostatni przedstawiciel został wprowadzony do oferty kilka lat temu. Potem firma postanowiła pozbyć się z portfolio tych smartfonów i ich rolę w zasadzie przejęły modele z dopiskiem Ultra. Tak jest do dziś i próba zmiany od 2025 r. nie musi być trafionym pomysłem.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem, dopiero za kilka miesięcy. Premiera kolejnych flagowców Koreańczyków powinna odbyć się wcześnie w 2025 r. Nastąpi to zapewne w styczniu i wtedy się okaże, czy w ofercie zadebiutują Samsung Galaxy S25 Note i Pro, które zastąpią modele Ultra oraz Plus. Na razie są to rozważania wewnątrz firmy i ostateczne decyzje najpewniej nie zapadły. Możliwe, że nic takiego nie nastąpi, a pomysł zostanie ostatecznie porzucony.

