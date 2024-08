Samsung Galaxy S25 Ultra na renderze. Widać istotne zmiany

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera ma odbyć się dopiero za kilka miesięcy. Powinno to nastąpić na początku 2025 r. Debiut flagowca zbliża się więc coraz większymi krokami, a więc dochodzi do kolejnych przecieków. Źródłem najnowszych z nich jest leaker, który ukrywa się pod nickiem Ice Universe. W przeszłości serwował on nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki.

Render modelu Samsung Galaxy S25 Ultra ujawnia zmiany

Ice Universe udostępnił w serwisie X render, który widać poniżej. Tak, prezentuje on nam przód smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra, gdzie gołym okiem można dostrzec zmiany odróżniające go od poprzednika. Jeszcze lepiej widać to na kolejnej grafice, którą udostępnił leaker, gdzie telefon zestawiono obok z modelem S24 Ultra.

fot.: Ice Universe/X.com

Widzimy, że Samsung Galaxy S25 Ultra otrzyma zmiany obejmujące wyświetlacz. W poprzednim modelu był on bardzo prostokątny. W następcy czeka nas powrót do krągłości. Ekran otrzyma zaokrąglone narożniki, co wpłynie również na kształt obudowy, a dokładniej bocznej ramki.

iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra (fot.: Ice Universe/X.com)

W zestawieniu z konkurencyjnymi telefonami, jak na przykład widocznym wyżej modelem iPhone 15 Pro Max, widać większe różnice. Można rzec, że do krągłości tu daleko. Podobnie będzie w zestawieniu ze smartfonami z serii Pixel 9. Jednak względem poprzedniego flagowca Koreańczyków można to uznać za zmiany na plus. Powinno to poprawić chwyt urządzenia.

Samsung Galaxy S25 Ultra z czipem Snapdragon 8 Gen 4

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że pod obudową telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 4. To nowy SoC Qualcomma dla flagowców, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Spodziewajmy się, że będzie on wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, co wpłynie na poprawę oprogramowania opartego na AI.

W przypadku pozostałych modeli z serii spodziewajmy się także autorskiego procesora Exynos 2500. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh i niestety nic nie wskazuje na to, że Koreańczycy zdecydują się na implementację szybszego ładowania. Nadal ma to być technologia oparta na ładowarce o mocy 45 W.

Aparat fotograficzny smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra ponownie dostanie cztery obiektywy. Główny ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem, a pozostałe trzy zostaną połączone z 50-megapiselowymi czujnikami. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką firmy w postaci One UI 7.1.

