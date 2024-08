Google Pixel 9 Pro Fold to składany smartfon, który został zaprezentowany w trakcie specjalnej konferencji. Jak prezentuje się jego specyfikacja techniczna i czy kupimy go w Polsce? Jaka jest cena Google Pixel 9 Pro Fold? Znamy odpowiedzi na te pytania. Zobaczmy, co ten telefon ma do zaoferowania.

Google Pixel 9 Pro Fold to składany smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Niestety, jeśli zastanawiacie się nad tym, czy to urządzenie będzie można kupić w Polsce, to dobrych wieści nie mamy. Takich planów na razie nie ma, choć z czasem może to ulec zmianie. Tymczasem zobaczmy, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

Dwa ekrany OLED oraz Tensor G4

Google Pixel 9 Pro Fold to składany smartfon, który ma dwa ekrany OLED-owe z odświeżaniem obrazu w 120 Hz i jasnością do 2700 nitów. Rozkładany wyświetlacz ma przekątną 8 cali i rozdzielczość 2076 × 2152 pikseli. Dodatkowy panel ma przekątną 6,3 cala i prezentuje obraz w rozdzielczości 1080 × 2424 pikseli. Pokryto go szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Za obliczenia odpowiada tu autorski procesor Tensor G4. To 8-rdzeniowy SoC, który został wykonany w 4-nm litografii. GPU to ARM Mali-G715 MC7. Czip w telefonie jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Cena Google Pixel 9 Pro Fold nie jest niska

Google Pixel 9 Pro Fold nie jest tani. W Europie za podstawową konfigurację sprzętową trzeba zapłacić 1899 euro. Model mający 512 GB pamięci ma dane kosztuje 2029 euro. W Polsce sprzęt ten na razie nie będzie dostępny.

Składany smartfon ma trafić na rynek na początku przyszłego miesiąca. Do 5 września obowiązuje promocja w stylu Samsunga, gdzie kupując urządzenie można liczyć na podwojenie pamięci na dane bez opłat. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to ciemnoszary oraz porcelanowy.

Potrójny aparat i bateria na 24 godziny pracy

Google Pixel 9 Pro Fold ma potrójny aparat fotograficzny. Nie jest on jednak tak zaawansowany, jak to jest na przykład w modelu XL. Główny obiektyw połączono z 48-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 10,5-megapikselowym czujnikiem. Natomiast teleobiektyw współpracuje z sensorem 10,8 MP. Przednie kamerki pozwolą robić zdjęcia w jakości do 10 megapikseli.

Bateria znajdująca się pod obudową ma pojemność 4650 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu do 24 godzin pracy. Ładowanie nie jest zbyt szybkie, bo odbywa się z użyciem ładowarki o mocy 21 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 i waży 257 g. Specyfikacja techniczna telefonu znajduje się niżej.

Google Pixel 9 Pro Fold – specyfikacja techniczna

8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2076 × 2152 pikseli i jasności do 2700 nitów

6,3-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2424 pikseli i jasności do 2700 nitów

8-rdzeniowy procesor Tensor G4

16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerki 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 10,5 + 10,8 MP

bateria o pojemności 4650 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

257 g

Android 14

źródło: opracowanie własne