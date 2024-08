POCO F7 (aka Redmi Turbo 4) w drodze. Jest częściowa specyfikacja

POCO F7 to smartfon marki Xiaomi, który zadebiutuje w Chinach pod nazwą Redmi Turbo 4. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie otrzyma ekran 1.5K oraz mocny procesor. Premiera smartfona POCO F7 prawdopodobnie odbędzie się dopiero w 2025 r.

POCO F7 to smartfon, który będzie przebrandowanym modelem Redmi Turbo 4 z Chin. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do premiery i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Urządzenie zapowiada się na mocnego zawodnika. Zobaczmy sobie, co wiemy o wyposażeniu oraz kiedy można spodziewać się premiery.

POCO F7 to przebrandowany Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 to smartfon, który zadebiutuje w Chinach. Xiaomi powinno go wprowadzić do oferty pod koniec tego roku. Telefon ukrywa się pod nazwą kodową 2412DRT0AC. Liczba 2412 br. wskazuje na debiut w grudniu, ale wcale tak nie musi być, co warto mieć na uwadze.

POCO F7 będzie przebrandowanym Redmi Turbo 4, który Xiaomi wprowadzi do oferty na innych rynkach. Wariant międzynarodowy ukrywa się pod nazwą kodową 2412DPC0AG. Natomiast na rynek Indyjski ma kryptonim 2412DPC0AI. Telefon pod nową nazwą powinien trafić do oferty w pierwszej połowie 2025 r.

Częściowa specyfikacja POCO F7

Pełna specyfikacja techniczna smartfona POCO F7 (aka Redmi Turbo 4) nie jest na razie znana. Do sieci przedostały się jednak pewne szczegóły, które obejmują wyposażenie. Co z myślą o tym modelu szykuje Xiaomi?

Telefon ma dostać „superdużą baterię”. Dokładna pojemność nie jest znana, ale spodziewajmy się akumulatora o pojemności co najmniej 5500 mAh. Nie zabraknie też wsparcia dla szybkiego ładowania. Następnie mamy ekran o rozdzielczości 1.5K, który będzie płaski. Więcej parametrów na razie nie podano.

Pod obudową, której boczna ramka ma być wykonana z plastiku, znajdzie się jeden z dwóch procesorów, o których wspomina źródło. Ma to być czip MediaTek Dimensity 8400 lub też 9300, ale nie w oryginalnej konfiguracji, a „skręcony”, czyli mający obniżone zegary taktujące rdzenie. Szczegółów w tym przypadku również nie znamy. W poprzedniku znalazł się układ Snapdragon 8s Gen 3, czyli bardzo mocny SoC. Spodziewajmy się również do 16 GB pamięci RAM oraz udoskonalonego aparatu fotograficznego, ale tutaj źródło detali nie ujawnia.

POCO F7 z premierą w 2025 r.

Jak już wspomnieliśmy, najpierw w Chinach zadebiutuje Redmi Turbo 4, który będzie protoplastą POCO F7. Ten drugi smartfon Xiaomi zostanie wprowadzony do oferty najpewniej w pierwszej połowie 2025 r. Poprzednik debiutował w maju, ale możliwe, że na nowe urządzenie nie będziemy musieli czekać okrągły rok i jego premiera odbędzie się trochę wcześniej. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, choć zapewne poznamy je jeszcze przed prezentacją smartfona.

