Samsung Galaxy S24 FE w dużym przecieku. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, którego premiera musi być bardzo blisko. Świadczy o tym ogromny przeciek. Do sieci przedostały się rendery oraz specyfikacja techniczna telefonu. Są też przypuszczenia związane z ceną modelu Samsung Galaxy S24 FE. Smartfon może być nieco droższy względem poprzednika.

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Potwierdza to duży przeciek, do którego doszło za sprawą serwisu AndroidHeadlines. Źródło udostępniło rendery prasowe oraz informacje związane ze specyfikacją techniczną. Są też przypuszczenia powiązane z ceną telefonu.

Znajomy design i 6,7-calowy ekran AMOLED

Samsung Galaxy S24 FE ma design, który nawiązuje do pozostałych telefonów z serii. Telefon ma znajomo zaprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono w okrągłych pierścieniach. Ramka została wykonana z aluminium. Natomiast przód i tył obudowy został pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Victus 2.

Smartfon ma większy ekran od poprzednika. Producent zdecydował się na 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED-owy, który oferuje zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Rozdzielczość obrazu to Full HD+. Jasność maksymalna sięga 1900 nitów. Na uwagę zasługują również wąskie ramki na poziomie zaledwie 1,99 mm.

Cena Samsung Galaxy S24 FE może być wyższa

Poprzednik trafił na rynek jesienią zeszłego roku i był dostępny w ofercie od 599 dolarów. Możliwe jednak, że cena modelu Samsung Galaxy S24 FE będzie nieco wyższa. Po podwyżkach składaków może przyjść czas także na ten telefon. Dlatego spekuluje się o kwocie 649 lub 699 dolarów.















Do wyboru będzie pięć wariantów kolorystycznych obudowy. Wśród nich jest wariant żółty. Wszystkie z nich można obejrzeć na jednym z renderów w załączonej galerii.

Exynos 2400 oraz potrójny aparat 50 MP

Samsung Galaxy S24 FE otrzyma procesor Exynos 2400, który znamy już z innych telefonów z serii. Czip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności 4565 mAh.

Aparat fotograficzny ma główny obiektyw połączony z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną współpracującą z 12-megapikselowym czujnikiem i teleobiektyw połączony z 8-megapikselowym sensorem i obsługą potrójnego zoomu optycznego. Przedni aparat do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 10 megapikseli. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy S24 FE – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1900 nitów

procesor Eynos 2400

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 10 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4565 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14 z One UI 6.1.1

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidHeadlines