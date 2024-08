Android TV 14 w Google TV Streamer 4K. Będzie aktualizacja na Chromecast?

Android 14 TV to najnowsza wersja platformy, która debiutuje wraz z urządzeniem Google TV Streamer 4K. Rynkowy debiut odbędzie się we wrześniu. Jeśli macie sprzęt z serii Chromecast, to pewnie zastanawiacie się, czy i kiedy trafi na niego aktu aktualizacja do systemu Android TV 14? Odpowiedź nie jest prosta.