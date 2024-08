Xiaomi 15 Ultra otrzyma aparat 200 MP. Specyfikacja będzie mocna

Xiaomi 15 Ultra to fotoflagowiec, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Jaki aparat fotograficzny otrzyma smartfon? Nowe plotki mówią o teleobiektywie połączonym z sensorem 200 MP. Ponadto aparat modelu Xiaomi 15 Ultra zaoferuje niezły zoom. Specyfikacja techniczna telefonu zapowiada się na bardzo mocną.

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który nie zadebiutuje w tym roku. Jego premiera ma odbyć się dopiero w pierwszym kwartale 2025 r. Pełna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana, ale poznajemy nowe szczegóły, które obejmują aparat fotograficzny fotoflagowca. Przecieki mówią o sensorze 200 MP!

Aparat 200 MP w Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który będzie nastawiony w szczególności na fotografowanie, choć oczywiście zaoferuje także inne walory. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że producent planuje umieścić ponownie cztery obiektywy i będą one współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Tak ma być, ale nie dotyczy to wszystkich czujników.

Nowe informacje przedstawił leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu tej marki. Twierdzi, że Xiaomi 15 Ultra otrzyma aparat fotograficzny z 200-megapikselowym sensorem. Taki czujnik zostanie połączony z teleobiektywem i ma to zapewnić większe możliwości z zakresu obsługi zoomu. Ten optyczny ma być na poziomie 4,x.

Ponadto źródło twierdzi, że aparat fotograficzny nowego fotoflagowca zaoferuje duże możliwości z zakresu fotografowania. Ma pojawić się więcej zaawansowanych konfiguracji kamery. Poza tym wspomina o szerokim zakresie widzenia kątowego.

Specyfikacja Xiaomi 15 Ultra będzie mocna

Kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi 15 Ultra nie jest na razie znana. Pewne szczegóły zostały jednak ujawnione jakiś czas temu, a inne pojawiły się niedawno. Telefon dostanie ekran OLED-owy ze zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz oraz rozdzielczości QHD+.

Następnie mamy mocny procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Wczesne benchmarki dają nam do zrozumienia, że będzie to czip o dużej wydajności i z pewnością nie zabraknie licznych ulepszeń pod kątem obsługi zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Xiaomi 15 Ultra powinien otrzymać nawet 24 GB szybkiej pamięci RAM i pewnie będzie dostępny w konfiguracjach sprzętowych z maksymalnie 1 TB miejsca na dane. Pod obudową znajdzie się także bateria o dużej pojemności 6200 mAh, która zaoferuje szybkie ładowanie. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta w nowej odsłonie, czyli HyperOS 2.0.

Premiera fotoflagowca ma odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r. Ceny nie są znane, aczkolwiek z pewnością nie będą niskie. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

