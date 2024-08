Infinix Note 40X 5G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Infinix Note 40X 5G to nowy smartfon w ofercie marki. Specyfikacja techniczna telefonu jest typowa dla półki średniej. Natomiast cena Infinix Note 40X 5G z pewnością może być zaliczona do atrakcyjnych. Telefon ma 6,78-calowy ekran AMOLED, procesor MediaTek Dimensity 6300 oraz aparat fotograficzny 108 MP.

Infinix Note 40X 5G dołącza do portfolio średniaków marki. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna typowa dla tej półki. Telefon może się podobać i ma kilka rozwiązań, które przykuwają uwagę. Wśród nich jest aparat fotograficzny 108 MP.

Ekran AMOLED oraz aparat 108 MP

Infinix Note 40X 5G to smartfon mający 6,78-calowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+ i oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Na uwagę zasługuje również jasność maksymalna na poziomie 500 nitów.

Smartfon ma potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.75 został połączony ze 108-megapikselowym sensorem Samsunga. Pozostałe elementy to kamerka 2 MP do zdjęć makro oraz obiektyw AI. Przedni aparat pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli.

Cena Infinix Note 40X 5G atrakcyjna

Cena Infinix Note 40X 5G nie jest oczywiście wygórowana, do czego producent nas przyzwyczaił. W podstawowej konfiguracji sprzętowej urządzenie kosztuje 13999 rupii (ok. 660 zł). Model z większą pamięcią jest tylko o 100 rupii droższy.

Do wyboru mamy trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to Starlit Black, Lime Green oraz Palm Blue. Sprzedaż w Indiach rusza 9 sierpnia. Informacji o dostępności w Polsce na razie nie ma.

Dimensity 6300 i bateria 5000 mAh

Infinix Note 40X 5G ma również procesor MediaTek Dimensity 6300, czyli typowy SoC dla średniaków. Jest to połączenie dwóch rdzeni Cortex-A76 2,4 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 18 W. Znajdziemy tu też NFC, czytnik linii papilarnych i głośniki z DTS. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką XOS 14. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Infinix Note 40X 5G – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 500 nitów

procesor MediaTek Dimensity 6300

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 MP + AI

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

głośniki z DTS

Android 14 z XOS 14

