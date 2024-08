Samsung Galaxy A56 z czipem Exynos 1580. Są pierwsze szczegóły

Samsung Galaxy A56 to nadchodzący średniak Koreańczyków, którego premiery spodziewamy się w pierwszej połowie 2025 r. Tymczasem w sieci został dostrzeżony Exynos 1580. To czip, który znajdzie się pod obudową modelu Samsung Galaxy A56 i innych telefonów. W ten sposób poznajemy częściową specyfikację.

Samsung Galaxy A56 to smartfon koreańskiej marki, na który pewnie czeka sporo fanów produktów firmy. Premiera nie odbędzie się w krótkim czasie, bo spodziewamy się jej po około roku od modelu A55. To oznacza, że debiut powinien odbyć się w 2025 r.

Samsung Galaxy A56 z czipem Exynos 1580

Dokładna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A56 nie jest na razie znana, bo na tego typu szczegóły jest jeszcze zbyt wcześnie. Wiemy jednak, że pod obudową telefonu znajdzie się procesor Exynos 1580, czyli kolejna generacja autorskiego procesora firmy dla modeli ze średniej półki cenowej. Układ został znaleziony w bazie popularnego benchmarku Geekbench.

Exynos 1580 pojawił się wraz z platformą testową w benchmarku Geekbench 5. Dzięki temu możemy zapoznać się z częściową specyfikacją techniczną oraz wydajnością układu. SoC zaoferuje zbliżoną moc do czipów dla flagowców z 2021 r., jak na przykład Exynosa 2100 czy Snapdragona 888.

Exynos 1580 trafi do smartfona Samsung Galaxy A56.

SoC powstaje pod nazwą kodową Santa i ma osiem rdzeni CPU, z których ten najwydajniejszy pracuje z częstotliwością 2,91 GHz. Następnie mamy trzy rdzenie taktowane zegarem 2,6 GHz oraz cztery energooszczędne 1,95 GHz. Testowa platforma wspomagana była przez 8 GB pamięci RAM i pracowała pod kontrolą nowego Androida 15. Wydajność to ponad tysiąc punktów w teście jednego rdzenia i blisko 3,7 tys. w Multi-Core. To plasuje procesor na równi ze wspomnianymi wyżej czipami dla flagowców sprzed kilku lat. Natomiast za obliczenia graficzne odpowiada tu nowy GPU Xclipse 540 oparty na mikroarchitekturze AMD.

Samsung Galaxy A56 w pierwszym kwartale 2025 roku

Spodziewajmy się, że Samsung Galaxy A56 zostanie wprowadzony do oferty w pierwszym kwartale 2025 r. Niedługo po premierze flagowej serii S25. Pewnie nastąpi to w okolicy marca przyszłego roku.

Nowy średniak Koreańczyków skrywa przed nami jeszcze mnóstwo tajemnic. Pewne plotki mówią o tym, że producent chce przeprojektować aparat fotograficzny, który w niemal niezmienionej formie pozostaje w tej serii od kilku lat. Szczegóły nie są jednak znane i pewnie poznamy je dopiero za jakiś czas.

Możliwe, że wygląd telefonu poznamy jeszcze w tym roku. Może to nastąpić jesienią, gdy do sieci przedostaną się pierwsze rendery, ale na razie to nic pewnego. Im bliżej będziemy rynkowego debiutu, tym będzie wiadomo coraz więcej. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne szczegóły.

