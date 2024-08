One UI 7 beta to sporo nowości. Jest lista obejmująca nowe funkcje i zmiany.

One UI 7 beta to poglądowa wersja nowej nakładki dla smartfonów Samsung, której testy ruszą na dniach. Co nowego tu znajdziemy? W sieci pojawiła się krótka lista obejmujące nowe funkcje i zmiany. Nowości w One UI 7 beta z pewnością nie zabraknie. Program pilotażowy aktualizacji ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

One UI 7 beta to poglądowa aktualizacja oprogramowania dla urządzeń marki Samsung, która wkrótce będzie dostępna w ramach testów. Kiedy to nastąpi i co nowego tu znajdziemy? Pojawią się liczne nowe funkcje, zmiany oraz inne nowości. W sieci pojawiła się skrócona lista, którą udostępniło sprawdzone w przeszłości źródło.

Lista nowości i nowych funkcji z One UI 7 beta

Wspomniana lista została udostępniona przez leakera Ice Universe, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu koreańskiej marki. Co prawda została ona usunięta, ale w internecie nic nie ginie. Zobaczmy, jakie nowości oraz zmiany czekają nas wraz z aktualizacją One UI 7 beta w niedługim czasie.

Zastąpiono ikony aplikacji systemowych

Nowy interfejs tła

Nowy obszar sterowania na dole ekranu blokady

Dostosowanie ikon skrótów w lewym i prawym rogu ekranu blokady

Rozwijany pasek skrótów i powiadomień może być niezależny/połączony

Pigułka w lewym górnym rogu paska powiadomień może kontrolować więcej aplikacji

Dodano animację przerywania, zoptymalizowano animację otwierania i zamykania aplikacji

Nowa ikona baterii i pasek animacji ładowania

Nowy interfejs aparatu

Dodano wiadomości SMS 5G

Nowe wyskakujące okienko powiadomień i animacja zamykania

Dodano animację odblokowania

Nowa animacja dotknięcia przycisku i powrotu do strony

Dodano ogromną liczbę widżetów pulpitu o różnych rozmiarach

Dodano więcej widżetów ekranu blokady

Dodano duże foldery

Część z tych nowości mogliśmy niedawno obejrzeć na zdjęciach i zrzutach ekranowych. W międzyczasie pojawiły się pewne zmiany. Ice Universe wspomniał m.in. o wyglądzie pewnych ikonek, w tym Galerii.

To nie jedyne zmiany z One UI 7 beta

Oczywiście nowości będzie więcej. Pamiętajmy, że oprogramowanie One UI 7 bazuje na systemie Android 15, a więc wprowadza również zmiany i nowe funkcje zaimplementowane w oprogramowaniu przez Google. Samsung położy również spory nacisk na rozwój funkcji z pakietu Galaxy AI, czyli opartych na sztucznej inteligencji. Z pewnością będzie ich sporo.

Pewne plotki sugerowały, że program pilotażowy One UI 7 beta ruszy jeszcze pod koniec lipca, ale tak się nie stało i Samsung nadal każe nam czekać. W zeszłym roku został on uruchomiony 11 sierpnia, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym roku nastąpi to jeszcze w przyszłym tygodniu.

Najpierw oprogramowanie zostanie udostępnione właścicielom telefonów z serii Samsung Galaxy S24 pochodzących z koreańskiej dystrybucji. Potem program pilotażowy zostanie rozszerzony o inne rynki oraz modele telefonów. Oczywiście software będzie można także instalować w Polsce. Sfinalizowana aktualizacja powinna być gotowa jesienią br.

