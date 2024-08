OnePlus Open Apex Edition w wersji Crimson Shadow z datą premiery

OnePlus Open Apex Edition to specjalna wersja składanego smartfona marki, który debiut jest blisko. Została podana data premiery i wiemy, że urządzenie trafi na rynek w ciekawym kolorze Crimson Shadow. OnePlus Open Apex Edition jest inspirowany kultowym aparatem fotograficznym niemieckiej firmy Hasselblad.

OnePlus Open Apex Edition to składany smartfon w specjalnej wersji, który zostanie oficjalnie wprowadzony do oferty w przyszłym tygodniu. Producent pochwalił się urządzeniem na grafikach i została podana data premiery. Trzeba przyznać, że telefon przykuwa wzrok za sprawą bardzo ciekawego koloru obudowy.

OnePlus Open Apex Edition w wersji Crimson Shadow

Tą wersją kolorystyczną jest Crimson Shadow, czyli mocna czerwień, która prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Skąd taki pomysł? Jest to edycja inspirowana kultowym aparatem fotograficznym marki Hasselblad. Mowa o 503CW 60 Years Victor Red Edition.

OnePlus Open to składany flagowiec łączący w sobie nasze najnowsze technologie. Od zeszłorocznej premiery, seria ta spotkała się z ogromnym uznaniem użytkowników na całym świecie, przełamując status quo i odmieniając doświadczenia związane z użytkowaniem składanych smartfonów. Dzięki nowemu OnePlus Open Apex Edition przesuwamy te granice, zapewniając wrażenia na najwyższym poziomie, zgodnie z naszą dewizą Never Settle. – Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlusa

Trzeba przyznać, że OnePlus Open Apex Edition prezentuje się naprawdę zjawiskowo i przykuwa wzrok. Telefon ma premierę 7 sierpnia. Elementy jego obudowy zostały wykonane z wegańskiej skóry we wspomnianym kolorze Crimson Shadow. Na pleckach umieszczono wzór imitujący diamenty. Natomiast na suwaku głośności są pomarańczowe elementy.

Składany smartfon OnePlus Open Apex Edition z AI

Nowy kolor obudowy to nie wszystko, co ma wyróżniać wersję OnePlus Open Apex Edition na tle składanego smartfona marki z 2023 r. Producent przygotował znacznie więcej. Po pierwsze ma on być dostępny z większą pamięcią. Spodziewajmy się więc, że na dane zostanie przeznaczone nie 512 GB, a aż 1 TB miejsca.

Następnie mamy nowe funkcje AI, czyli oparte na sztucznej inteligencji. Wiemy, że są to rozwiązania dedykowane edycji obrazu, ale szczegółów producent na razie nie podał. Poznamy je z pewnością za kilka dni, gdy odbędzie się oficjalna premiera. Pojawią się też nowe opcje z zakresu bezpieczeństwa i jedną z nich jest tryb VIP, który skupia się na prywatności użytkowników. Technologia znana jest już z telefonów marki Oppo.

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Cena OnePlus Open Apex Edition w kolorze Crimson Shadow nie jest na razie znana, choć pewnie nie będzie niska. Nie wiadomo również, ile egzemplarzy takiej wersji telefonu przygotowano z myślą o sprzedaży. Wszystko wyjaśni się już za kilka dni.

