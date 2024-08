Motorola Edge 50 Neo w drodze. Są rendery i częściowa specyfikacja

Motorola Edge 50 Neo to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Świadczą o tym rendery prasowe telefonu, które przedostały się do sieci. Wraz z częściową specyfikacją techniczną. Przy okazji wiemy, jakie kolory obudowy dla modelu Motorola Edge 50 Neo szykuje producent. Do wyboru będą cztery warianty.

Motorola Edge 50 Neo to kolejny smartfon Moto z serii Edge 50 i zarazem najtańszy ze wszystkich, którego premiera z pewnością jest blisko. Cena powinna być całkiem atrakcyjna. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana, ale mamy rendery prasowe, które ujawniają nam design oraz pewne szczegóły związane z wyposażeniem modelu. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery smartfona Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Neo to smartfon, który nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Evan Blass, czyli leaker znany nam lepiej pod Nickiem Evleaks, udostępnił rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Zobaczmy, co widać na nowych grafikach.

Rendery modelu Motorola Edge 50 Neo ujawniają nam design podobny do pozostałych telefonów z serii. Względem poprzednika pojawia się nowość, która z pewnością zasługuje na wyróżnienie. To dodatkowy obiektyw dla aparatu fotograficznego, a więc ich liczba wzrosła do trzech. Urządzenie prezentuje się bardzo ładnie.

Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy. Są to opcje o nazwach Grisaille (czarny), Nautical Blue (niebieski), Poinciana (czerwony) oraz Latte (beżowy). Elementy wchodzące w skład kamery zostały umieszczone na wystającej wyspie.

Pełna specyfikacja modelu Motorola Edge 50 Neo nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Motorola Moto Edge 50 Neo nie jest na razie znana, ale pewne szczegóły ujrzały światło dzienne. Inne można dostrzec na wspomnianych renderach prasowych, które udostępnił Evleaks. Co takiego?

Na wyspie aparatu fotograficznego pojawia się informacja o zakresie ogniskowej 13-73 mm oraz OIS (optycznej stabilizacji obrazu). Ta wskazówka daje nam do zrozumienia, że powinniśmy spodziewać się głównego obiektywu współpracującego z 50-megapikselowym sensorem. Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną z 13-megapikselowym czujnikiem oraz teleobiektyw współpracy z 10-megapikselowym sensorem. Spodziewajmy się również 3-krotnego zoomu optycznego.

Ponadto wiemy, że urządzenie ma trafić do sprzedaży w co najmniej dwóch konfiguracjach sprzętowych. Są to modele mające po 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 i 256 GB miejsca na dane.

Cena nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się, że będzie to kwota zbliżona do poprzednika, który w opcji z 256 GB miejsca na dane debiutował w Polsce za 1899 zł. Model Motorola Edge 50 Neo zapewne będzie dostępny za podobne pieniądze, ale o tym przekonamy się dopiero za jakiś czas, gdy odbędzie się oficjalna premiera.

