Nothing Phone 2a Plus oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Nothing Phone 2a Plus to nowy smartfon, którego premiera odbyła się po serii zapowiedzi. Urządzenie na razie zaprezentowano na jednym rynku, gdzie cena jest atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna nowego telefonu.

Ekran OLED i MediaTek Dimensity 7350 Pro

Nothing Phone 2a Plus ma ekran OLED-owy o przekątnej 6,7 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu jest zmienne i odbywa się w zakresie od 30 do 120 Hz. Natomiast próbkowanie dotyku ma częstotliwość 240 Hz. Jasność maksymalna to 1300 nitów i nie zabrakło wsparcia dla formatu HDR10+. Całość pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Za obliczenia w telefonie odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7350 Pro. Jest to 4-nm SoC mający osiem rdzeni CPU pracujących z zegarem do 3 GHz oraz GPU Mali-G610 MC4. Czip jest wspomagany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2. Czytnika kart pamięci microSD tu nie znajdziemy.

Cena Nothing Phone 2a Plus atrakcyjna

Cena Nothing Phone 2a nie jest wygórowana. Smartfon w podstawowej konfiguracji sprzętowej (z 8 GB RAM-u) kosztuje 27999 rupii (ok. 1325 zł). Droższy wariant kosztuje tylko 200 rupii więcej. W ramach oferty na start będzie można zaoszczędzić kilka tys. rupii.

Na razie telefon będzie dostępny tylko w Indiach, gdzie sprzedaż ruszy 7 sierpnia. Wiemy jednak, że smartfon trafi także na inne rynki. Informacje na ten temat zostaną ogłoszone we wrześniu.

Trzy aparaty 50 MP oraz bateria z szybkim ładowaniem

Aparat fotograficzny Nothing Phone 2a Plus ma dwa obiektywy. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem Samsung GN9. Natomiast ultraszerokokątny z JN1. Ten sam czujnik z 50-megapikselową matrycą znajduje się we wcięciu dla ekranu i pełni rolę kamery do selfie.

Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 50 W i deklaruje czas pracy przez cały dzień po 20 minutach ładowania. Telefon ma też Bluetooth 5.3, NFC, czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem i obudowę, która jest odporna częściowo na wodę (IP54). Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Nothing Phone 2a Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1300 nitów

procesor MediaTek Dimensity 7350 Pro

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane (UFS 2.2)

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

IP54

czytnik linii papilarnych

190 g

Android 14 z NothingOS

źródło: opracowanie własne