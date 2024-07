Redmi Note 14 Pro Plus z tym samym czipem co Nothing Phone 2a Plus

Redmi Note 14 Pro Plus i Nothing Phone 2a Plus to dwa nowe średniaki znanych marek. Co je połączy? Ten sam procesor. Pod obudową telefonów Redmi Note 14 Pro Plus oraz Nothing Phone 2a Plus ma znaleźć się identyczny czip. Tym układem będzie nowy Dimensity 7350 stworzony przez firmę MediaTek.