One UI 7 beta blisko. Aktualizacja nakładki firmy Samsung to wiele nowości

One UI 7 beta to duża aktualizacja nakładki na smartfony marki Samsung, której zapowiedź jest blisko. Co nowego znajdziemy w oprogramowaniu? Nowości nie brakuje i część z funkcji oraz zmian w One UI 7 beta poznajemy za sprawą wycieków z tego tygodnia. Możemy je zobaczyć na zdjęciach oraz materiale wideo.

One UI 7 beta to poglądowa wersja nowego oprogramowania firmy Samsung, która bazuje na systemie Android 15 i jej programu pilotażowego spodziewamy się na dniach. Nakładka ma wprowadzić liczne nowości oraz zmiany. Wybrane z nich nie zostały dochowane w tajemnicy do debiutu. Zobaczmy, co nowego się pojawi.

Aktualizacja One UI 7 beta to liczne nowości i zmiany

One UI 7 to duża aktualizacja nakładki, a więc nowości nie zabraknie. Po pierwsze dojdzie do rozdzielenia panelu powiadomień od szybkich ustawień. Podobnie jest w iOS, gdzie oba moduły wyświetlane są osobno. Widać to na widocznych niżej zrzutach ekranowych, które udostępnił leaker chunvn8888 oraz serwis Smartprix.

Następnie mamy klon dynamicznej wyspy z iPhone’ów. Samsung w nowej wersji oprogramowania szykuje własną funkcję, która będzie zbliżona do tego, co stworzyło Apple. Możecie to zobaczyć na poniższym wideo. Trzeba przyznać, że jest to bardzo podobne rozwiązanie do tego, które znamy z telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Wśród nowości są również powiadomienia dla Continuity. Widzimy, że wraz z One UI 7 beta będzie można transferować rozmowy wideo pomiędzy różnymi urządzeniami, na których użytkownik jest zalogowany tym samym kontem Samsung. Będzie to zbliżone do rozwiązania Google, które zapewnia podobną funkcjonalność pomiędzy Androidem oraz Chromebookami.

Aktualizacja One UI 7 to również nowe ikony

Samsung wraz z nową wersją własnej nakładki zamierza również odświeżyć ikony oprogramowania. Zyskają one większą głębię oraz efekty 3D i przy okazji nabiorą więcej krągłości. Trochę przypomina to rozwiązania Apple z systemów macOS oraz visionOS.

Tutaj warto jednak mieć na uwadze, że tak to ma wyglądać w One UI 7 beta, czyli poglądowej wersji oprogramowania, na co zwraca uwagę leaker Ice Universe. W sfinalizowanej wersji ikony mogą przyjąć inną postać, co warto mieć na uwadze. Możliwe, że Koreańczycy w trakcie programu pilotażowego będą chcieli przetestować różny design. Poniżej możecie zobaczyć także zrzuty ekranowe z interfejsu aplikacji aparatu. Można dostrzec, że wybrane elementy przeniesione na dół.

Samsung rozpocznie testy One UI 7 beta na dniach

Wiele wskazuje na to, że program pilotażowy nowej nakładki firmy Samsung jest bardzo blisko. Firma może go ogłosić już nawet na początku przyszłego tygodnia. Oczywiście oprogramowanie One UI 7 beta w pierwszej kolejności będą mogli wypróbować właściciele smartfonów z serii Galaxy S24. Potem także posiadacze innych modeli.

Program pilotażowy potrwa około kilku(nastu) tygodni. Sfinalizowana wersja nowego oprogramowania dla smartfonów marki Samsung powinna zostać udostępniona wczesną jesienią br.

