Google Pixel 9 Pro XL. Recenzja na wideo przed premierą? Nie do końca

Google Pixel 9 Pro XL to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Tymczasem w serwisie YouTube pojawiła się „recenzja” telefonu na wideo. Nie jest to jednak pełnoprawny test Google Pixel 9 Pro XL. Wynika to z faktu, że zaprezentowane urządzenie nie jest finalne i nie można go w pełni włączyć.