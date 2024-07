Realme 13 Pro Plus otrzyma ciekawe nowości. Producent ujawnia zmiany

Realme 13 Pro Plus to smartfon, którego premiera jest blisko. Jakie zmiany otrzyma ten telefon? Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i ujawnia kolejne nowości szykowane z myślą o serii Realme 13 Pro. Nowe smartfon zapowiadają się ciekawie. Zobaczmy, co nowego przygotowała dla fanów firma.

Realme 13 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu. Urządzenie zapowiada się ciekawie i ma wnieść liczne nowości względem poprzednika. Producent nie zasypia gruszek w popiele i ujawnia kolejne zmiany, które przygotował z myślą o serii mającej zadebiutować 30 lipca.

Aparat fotograficzny z nowym sensorem Sony

Realme 13 Pro Plus to smartfon, który ma być pierwszym na świecie z nowym sensorem Sony. Mowa o 50-megapikselowym LYT-701. Wśród nowości jest także czujnik LYT-600. Nie jest on co prawda nowy, ale w telefonie po raz pierwszy zostanie połączony z teleobiektywem peryskopowym. Wiemy, że w ten sposób zostaną zapewnione duże możliwości z zakresu zoomu. Optyczne przybliżenie ma być trzykrotne.

Aparat fotograficzny nowych smartfonów otrzyma również rozwiązanie o nazwie HYPERIMAGE+. Jest to pierwsza tego typu architektura dla kamery, która wspomagana jest przez AI. Obejmuje trzy obszary i są to optyka, funkcje oparte na sztucznej inteligencji z zakresu przetwarzania obrazów oraz edycja bazująca na chmurze.

Niezależnie od tego, jak ewoluuje mobilne obrazowanie, klarowność zawsze będzie podstawą. Od uchwycenia subtelnego blasku świtu i miękkiego światła latarni ulicznych, po fotografowanie intensywnego światła słonecznego w naturze, Realme 13 Pro Plus zapewnia wyjątkową przejrzystość obrazu w praktycznie każdym środowisku oświetleniowym.

Producent chwali się, że algorytm AI HyperRAW ma znacząco zwiększać klarowność obrazu i zakres dynamiki, aby uchwycić autentyczne światło oraz cienie. Marka przygotowała też inne funkcje dedykowane kamerze i są to AI Pure Bokeh, AI Natural Skin Tone oraz AI Ultra Clarity dla zdjęć portretowych.

Bateria Realme 13 Pro Plus większa

Wiemy również, że seria Realme 13 Pro otrzyma większe akumulatory względem poprzedników, gdzie została umieszczona bateria o pojemności 5000 mAh. Tym razem będzie to 5200 mAh. Firma zachwala, że zachowuje ona wysoką wytrzymałość nawet po czterech latach regularnego użytkowania oraz zapewnia niezawodną długowieczność. Nie zabrakło oczywiście także funkcji szybkiego ładowania.

Pod obudową smartfonów (również telefonu Realme 13 Pro Plus) znajdzie się procesor Snapdragon 7s Gen 2, który to już znamy z modelu 12 Pro Plus, ale w jego tańszym bracie był to Snapdragon 6 Gen 1. Producent zdecydował się na nowy, 9-warstwowy system chłodzenia 3D VC, co ma zapobiec nagrzewaniu się urządzeń oraz zapewnić im w trakcie pracy optymalną temperaturę. Także w trakcie grania w gry.

