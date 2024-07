POCO M6 Plus 5G z datą premiery. Jest częściowa specyfikacja

POCO M6 Plus 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi, którego debiut jest blisko. Została podana data premiery i znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Natomiast cena POCO M6 Plus 5G z pewnością będzie atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym smartfonie.

Cena POCO M6 Plus 5G będzie atrakcyjna

Dokładna cena POCO M6 Plus 5G nie jest znana, ale już teraz mówi się o tym, że smartfon będzie nieco tańszy od własnego protoplasty, którym jest Redmi 13 5G. Plotki zakładają kwotę na poziomie równowartości około 180 dolarów. Sprzęt będzie więc tani, do czego marka już nas przyzwyczaiła.

Do wyboru będzie pewnie kilka wariantów kolorystycznych, ale tym przewodnim jest jasnofioletowy. Wynika to z faktu, że producent pokazuje na materiałach prasowych na razie tylko tę wersję. Wszystkie szczegóły poznamy już na początku przyszłego miesiąca.

Aparat 108 MP i ekran LCD

Wiemy, że POCO M6 Plus 5G otrzyma aparat fotograficzny z dwoma obiektywami. Udostępnione przez producenta materiały prasowe ujawniają nam 108-megapikselowy sensor. Będzie on połączony z obiektywem ze światłem przysłony f/1.75. Ponadto będzie obsługiwać potrójny zoom optyczny. Na renderach widać również diodę doświetlającą LED w kształcie pierścienia.

Ekran to wyświetlacz LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Przekątna to 6,79-cala, a rozdzielczość Full HD+. Spodziewajmy się też odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz oraz jasności maksymalnej do 550 nitów.

POCO M6 Plus 5G ma również procesor Snapdragon 4 Gen 2 AE (Advanced Edition), który będzie wspomagany przez co najmniej 6 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 GB miejsca, które można będzie rozbudować z użyciem kart microSD. Bateria ma pojemność 5030 mAh, a całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką HyperOS. Przypuszczalna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

POCO M6 Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,79-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 550 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 MP

bateria o pojemności 5030 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

IP53

199 g

Android 14 z nakładką HyperOS

