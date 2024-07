Redmi 14C w drodze. Tani smartfon Xiaomi z częściową specyfikacją

Redmi 14C to tani smartfon Xiaomi, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do debiutu jest jeszcze trochę czasu, ale już teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że Xiaomi w Redmi 14C zdecydowało się na czip MediaTeka i urządzenie zapewni łączność z sieciami 4G.