Google Pixel 9 Pro Fold ma takie ekrany. Producent stawia na zmiany

Google Pixel 9 Pro Fold to składany smartfon, który ma dwa ekrany. Firma zdecydowała się wprowadzić istotne zmiany, które obejmują wyświetlacze. Dotyczy to proporcji, ale nie tylko. Inne parametry ekranów telefonu Google Pixel 9 Pro Fold również uległy modyfikacjom i są one z pewnością na plus.