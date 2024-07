Xiaomi Mix Flip także w wersji global. Cena nie będzie niska

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon, który będzie dostępny również w edycji global. To oznacza, że kupimy go w Europie i także Polsce. Cena Xiaomi Mix Flip na Starym Kontynencie nie będzie jednak niska i za sprzęt trzeba będzie zapłacić całkiem sporo. Kiedy odbędzie się premiera tego telefonu?

Xiaomi Mix Flip to pierwszy składany smartfon tego typu chińskiej marki, który niedawno został zaprezentowany w Chinach. Co z wersją global? Pojawiły się nowe informacje na ten temat i wygląda na to, że urządzenie rzeczywiście wkrótce kupimy w Europie. Niestety cena nie będzie niska.

Cena Xiaomi Mix Flip w edycji global wysoka

Nowe informacje na temat Xiaomi Mix Flip w edycji global dostarczają bułgarskie media. Mówią one o tym, że taka wersja telefonu rzeczywiście jest blisko, ale urządzenie nie będzie tanie. Cena będzie dosyć wysoka. Oczywiście jak na sprzęty tej konkretnej marki.

Cena Xiaomi Mix Flip w Europie ma wynieść około 1300 euro. Po obecnym kursie walut daje nam to kwotę w postaci 5570 zł. To oznacza, że w Polsce pewnie zapłacimy 5499 zł. Będzie to więc trochę więcej w porównaniu do głównego konkurenta, którym jest Samsung Galaxy Z Flip 6. Ten ostatni model dostępny jest w kraju od 5199 zł.

Oczywiście Xiaomi pewnie na start przygotuje ofertę promocyjną, gdzie cena najpewniej zostanie obniżona o kilkaset zł. W ten sposób klienci będą mogli trochę zaoszczędzić. Na szczegóły przyjdzie nam jednak chwilę poczekać.

Kiedy premiera Xiaomi Mix Flip global

Dokładna data premiery globalnej wersji składanego smartfona Xiaomi Mix Flip nie jest na razie znana. Jednak w trakcie briefingu potwierdzono, że taka edycja telefonu trafi do sprzedaży. Spodziewajmy się, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Składany smartfon w Europie zapewne zadebiutuje wraz z serią 14T. Jak dobrze wiemy, będą to przebrandowane telefony oparte na modelu Redmi K70 Ultra. W wersji Pro pojawi się nieco inny aparat. Natomiast w tańszym telefonie zostanie wymieniony procesor na słabszą jednostkę. Konferencji z prezentacją spodziewamy się w okolicy września.

Xiaomi Mix Flip to składak, który przede wszystkim wyróżnia się drugim ekranem na pleckach. Producent umieścił tam wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 4 cali oraz konkretnych parametrach. Firma zaprojektowała go w taki sposób, aby po złożeniu telefonu oferował jak największą funkcjonalność i to z pewnością udało się osiągnąć.

Ponadto smartfon ma mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Na razie nie wiadomo, w jakich konfiguracjach sprzętowych telefon trafi do Europy. Prawdopodobnie będą to urządzenia mające 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x oraz 256 lub 512 GB miejsca na dane. Obecnie są to jednak tylko przypuszczenia, na których potwierdzenie trzeba będzie poczekać.

