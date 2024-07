Redmi Pad SE 8.7. Wyciekają rendery i specyfikacja tabletu Xiaomi

Redmi Pad SE 8.7 to nowy tablet Xiaomi, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Spodziewajmy się, że cena Redmi Pad SE 8.7 będzie atrakcyjna. Pod względem wyposażenia tablet jednak nie porywa.

Redmi Pad SE 8.7 to nowy tablet Xiaomi, który już pojawiał się w przeciekach. Wiele wskazuje na to, że premiera jest bardzo blisko. Świadczy o tym nowy wyciek. Są to rendery prezentujące wygląd urządzenia oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Ekran LCD i procesor Helio G99

Redmi Pad SE 8.7 ma wyświetlacz wykonany w technologii LCD. Ma on przekątną 8,7 cala oraz rozdzielczość HD (800 × 1340 pikseli). Jasność maksymalna nie jest znana, ale nie spodziewajmy się, że parametr ma zbyt dużą wartość.

Procesor to MediaTek Helio G99. To 6-nm SoC, który znamy z tańszych telefonów z Androidem. Składa się on z dwóch rdzeni CPU Arm Cortex-A76 taktowanych zegarem 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 pracujących z częstotliwością do 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G57 MC2.

Urządzenie będzie dostępne tylko w dwóch konfiguracjach sprzętowych, które będą różniły się rozmiarem RAM-u. Do wyboru będą tablety z 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej. Natomiast na dane w obu przypadkach zostanie przeznaczone 128 GB miejsca. Będzie je można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Dwa aparaty i bateria 6650 mAh

Tablet Redmi Pad SE 8.7 otrzyma również dwa aparaty fotograficzne. Ten na pleckach ma 8-megapikselowy sensor. Natomiast przednia kamerka współpracuje z 5-megapikselowym czujnikiem. Za łączność bezprzewodową ma odpowiadać Bluetooth 5.3. Nie zabraknie także głośników z obsługą Dolby Atmos.

Energię w urządzeniu dostarczy bateria o pojemności 6550 mAh. Prędkość ładowania nie jest znana. Poza tym sprzęt ma złącza USB C i klasyczny port słuchawkowy. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS. Ceny nie są znane, ale z pewnością będą niskie. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej. Tablet będzie skierowany do mniej wymagających klientów.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 – specyfikacja techniczna

8,7-calowy ekran LCD o rozdzielczości 800 × 1340 pikseli

procesor MediaTek Helio G99 z GPU Arm Mali-G57 MC2

4 lub 6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 5 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 8 MP

bateria o pojemności 6550 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

złącze USB C i słuchawkowe 3,5 mm

głośniki z Dolby Atmos

Android 14 z Xiaomi HyperOS

