Google Pixel 9 Pro XL pozuje na renderach. Tak wygląda nowy flagowiec

Google Pixel 9 Pro XL to nowy flagowiec firmy, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery smartfona i te ujawniają nam wygląd telefonu. Wiemy przy okazji również, jak dużo większy będzie model Google Pixel 9 Pro XL względem najmniejszego telefonu z serii.

Google Pixel 9 Pro XL to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Urządzenie jakiś czas temu zostało oficjalnie zajawione prze producenta. Teraz w sieci pojawiły się nowe rendery, które pochodzą z materiałów prasowych firmy. Prezentują one m.in. nowy telefon w porcelanowym kolorze obudowy.

Porcelanowy Google Pixel 9 Pro na renderze

Nowe rendery udostępnił w platformie X leaker Sudhanshu Ambhore. Udostępnił on dwie grafiki. Pierwsza z nich prezentuje model Google Pixel 9 Pro XL. Jest to wariant porcelanowy. Na drugiej można zobaczyć najtańszego smartfona z nowej serii i ma on różowy kolor obudowy. Oba widać poniżej.

Przy okazji mamy okazję zobaczyć nie tylko wygląd telefonów, ale też różnice w ich rozmiarach. Googel Pixel 9 Pro XL jest wizualnie znacznie większy od najmniejszego z modeli. Sama wyspa dla aparatów ma jednak zbliżone gabaryty.

Porcelanowy wariant nowego flagowca giganta z Mountain View ma dodatkowy obiektyw peryskopowy, który odpowiada za obsługę zoomu. Widać też jeden czujnik, którego nie ma w mniejszym smartfonie i został on umieszczony pod diodą doświetlającą LED. Jest to oczywiście termometr, który zaimplementowano w zeszłym roku.

Premiera Google Pixel 9 Pro XL blisko

Google Pixel 9 Pro XL to smartfon, który zostanie zaprezentowany za kilka tygodni. Wiemy, że oficjalna zapowiedź nowych produktów marki odbędzie się 13 sierpnia. Nastąpi to w trakcie specjalnej konferencji, która odbędzie się w tym roku znacznie szybciej niż przed laty. Nie wiadomo, skąd taka decyzja, ale możliwe, że związana jest z wrześniowym debiutem nowych iPhone’ów.

Wiemy, że najdroższy z nowych telefonów otrzyma autorski procesor Tensor G4, który ma być wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej. Dotychczas firma ograniczała się we własnych telefonach do maksymalnie 12 GB RAM-u. Poza tym zostanie zaimplementowany ulepszony ekran oraz aparat fotograficzny z trzema obiektywami.

Tegoroczna konferencja z nowymi urządzeniami firmy zapowiada się bardzo ciekawie. Wynika to z faktu, że wraz z modelami z serii Pixel 9 pojawi się także nowy smartfon ze składanym ekranem. To model 9 Pro Fold, który również został niedawno potwierdzony. Ponadto nie zabraknie nowych smartwatchy z serii Pixel Watch 3 i tym razem będą to zegarki w dwóch rozmiarach.

Oczywiście wymienione wyżej nowości będą dostępne także w Polsce. W tym roku firma weszła z oficjalną dystrybucją na kolejne rynki i tym razem ich lista objęła również nasz kraj.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: AndroidAuthority