Xiaomi Mix Flip to składany smartfon, który zadebiutował zgodnie z zapowiedziami. Wraz z modelem Mix Fold 4 oraz opaską Smart Band 9 i smartwatchem Watch S4 Sport. To pierwszy tego typu telefon w ofercie lubianej marki. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna urządzenia.

Dwa ekrany OLED od TCL i bateria z szybkim ładowaniem

Xiaomi Mix Flip ma dwa ekrany OLED-owe C8+ dostarczone przez firmę TCL. Główny, który się rozkłada, ma przekątną na poziomie 6,86 cala i rozdzielczości 2912 × 1224 pikseli. Ochronę zapewnia szkło UTG. Oba wyświetlacze oferują jasność maksymalną do 3000 nitów, zmienne odświeżanie obrazu w zakresie 1-120 Hz i wsparcie dla HDR10+ oraz Dolby Vision.

Ne pleckach umieszczono 4-calowy ekran OLED-owy C8+, który oferuje obraz w rozdzielczości 1392 × 1280 pikseli. Firma dostosowała go w taki sposób, że wyświetlacz po zamknięciu telefonu daje dostęp do wielu funkcji urządzenia. Za ochronę odpowiada tu szkło Shield Glass.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 4780 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W.

Cena Xiaomi Mix Flip atrakcyjna

Ceny składanego smartfona nie są wygórowane. Xiaomi Mix Flip w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 5999 juanów (ok. 3250 zł). Model z największą pamięcią wyceniono na 7299 juanów (ok. 3955 zł). Opcjonalny moduł kamery oznacza wydatek rzędu 499 juanów (ok. 270 zł).

Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych obudowy. Obecnie w Chinach trwa przedsprzedaż. Rynkowy debiut zaplanowano na 23 lipca. Informacji o dostępności w Polsce na razie nie ma.

Snapdragon 8 Gen 3 oraz podwójny aparat

Sercem Xiaomi Mix Flip jest procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca.

Aparat fotograficzny telefonu ma dwa obiektywy. Główny połączono z 50-megapikselowym sensorem Light Fusion 800. Natomiast teleobiektyw współpracuje z OmniVision OV60A40. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z HyperOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Mix Flip – specyfikacja techniczna

6,86-calowy ekran OLED C8+ 120 Hz o rozdzielczości 2912 × 1224 pikseli i jasności do 3000 nitów

4-calowy ekran OLED C8+ 120 Hz o rozdzielczości 1392 × 1280 pikseli i jasności do 3000 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 4780 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

192 g

Android 14 z HyperOS

