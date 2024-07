Xiaomi Mi Band 9 i Watch S4 Sport zaprezentowane. Znamy ceny i specyfikacje

Xiaomi Mi Band 9 i Xiaomi Watch S4 Sport to dwa nowe produkty, których premiera odbyła się w Chinach. Znamy ceny opaski oraz smartwatcha. Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi Band 9 i zegarka Watch S4 Sport również nie jest tajemnicą. Zobaczmy sobie, co obie nowości mają do zaoferowania.

Xiaomi Mi Band 9 i Xiaomi Watch S4 Sport to dwa nowe produkty, który zaprezentowano zgodnie z zapowiedziami. Wraz ze składanym smartfonem Mix Fold 4. Zobaczmy, jak prezentują się ceny i specyfikacje techniczne nowych gadżetów.

Cena Xiaomi Mi Band 8 i Watch S4 Sport

Zacznijmy od cen. Te prezentują się następująco:

opaska Xiaomi Mi Band 9 – od 249 juanów (ok. 135 zł)

opaska Xiaomi Mi Band 9 NFC – od 299 juanów (ok. 162 zł)

smartwatch Xiaomi Watch S4 Sport – od 1999 juanów (ok. 1080 zł)

Na razie nowe produkty będzie można kupić w Chinach. Pewnie za kilka tygodni trafią one do sprzedaży również na terenie Europy, ale konkretnych terminów dostępności na razie nie ma.

Specyfikacja i funkcje Xiaomi Mi Band 9

Opaska Xiaomi Mi Band 9 ma 1,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 192 × 490 pikseli, który pokryto szkłem 2.5D. Jasność maksymalną zwiększono do 1200 nitów. Za łączność bezprzewodową odpowiada tu moduł Bluetooth 5.4. Całość zamknięto w obudowie zapewniającej wodoszczelność na poziomie do 5 ATM. Natomiast bateria ma pojemność 233 mAh i producent deklaruje do 21 dni pracy na jednym naładowaniu.

Urządzenie ma także nowy sensor, który wyróżnia się lepszą skutecznością. Wzrost dokładności monitorowania snu i tętna to odpowiednio o 7,9 proc. oraz 16 proc. Poza tym ulepszono system wibracji.

Specyfikacja i funkcje Xiaomi Watch S4 Sport

Xiaomi Watch S4 Sport to pierwszy taki smartwatch marki. Urządzenie stworzono z myślą o wymagających użytkownikach. Zegarek ma 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności do 2200 nitów. Energię dostarcza duża bateria o pojemności aż 586 mAh, która pozwoli na nawet 15 dni pracy. Obudowa jest odporna na różne warunki (w tym 5 ATM) i temperatury w zakresie od -10 do 45 stopni Celsjusza. Wykonano ją z tytanu, a ekran pokryto szkłem szafirowym.

Zegarek można kupić z modemem LTE oraz funkcją eSIM, co zapewnia łączność z sieciami komórkowymi bez potrzeby parowania z telefonem. Znajdziemy tu również GPS oraz moduł Bluetooth 5.2. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania HyperOS. Jest też NFC, które w przypadku wybranych aut można używać do uruchamiania pojazdów.

Zaprezentowane dziś przez markę nowością są ciekawe, ale w Europie trochę na nie poczekamy. Możliwe, że wprowadzone dziś do oferty w Chinach nowości w krajach Starego Kontynentu zobaczymy we wrześniu, ale na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne