Xiaomi 15 Ultra w drodze. Kiedy premiera nowego smartfona?

Xiaomi 15 Ultra to fotoflagowiec chińskiej marki, który znajduje się na etapie prac. Kiedy odbędzie się premiera nowego smartfona? Wygląda na to, że debiut Xiaomi 15 Ultra został zaplanowany na pierwszy kwartał 2025 r. Sugeruje nam to nazwa kodowa telefonu, którą dostrzeżono w bazie IMEI. Co już o nim wiemy?

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który zadebiutuje dopiero za kilka miesięcy. Najpierwsze czeka nas premiera pierwszych modeli z serii 15, w tym wersji Pro. Potem przyjdzie czas na fotoflagowca. Kiedy go zobaczymy? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyla nam baza IMEI, gdzie dostrzeżono trzy warianty tego telefonu.

Kiedy premiera smartfona Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra został dostrzeżony w bazie IMEI pod trzema nazwami kodowymi. Tymi kryptonimami są 25010PN30C, 25010PN30G oraz 25010PN30I. Są to odpowiednie wersje telefonu na rynek chiński, międzynarodowy i indyjski, co potwierdzają ostatnie literki w nazwach. Widzimy więc, że urządzenie pojawi się również w sprzedaży na terenie Europy. Kiedy to nastąpi?

Rąbka tajemnicy w kwestii powyższego pytania również uchyla nam nazwa kodowa, a dokładniej jej pierwsze cztery cyfry w postaci 2501. Sugeruje to, że rynkowa premiera Xiaomi 15 Ultra została zaplanowana na pierwszy kwartał 2025 r. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnej dacie debiutu, ale powinno to nastąpić w okolicy stycznia lub lutego.

Najpierw czeka nas debiut dwóch innych smartfonów z półki premium. Są to modele Xiaomi 15 i 15 Pro. Warto jednak dodać, że ten drugi pozostanie ekskluzywny dla chińskiego rynku. To oznacza, że nie trafi do sprzedaży w Europie i podobnie było w przypadku jego poprzednika. Premiera ma odbyć się jesienią 2024 r. i nastąpi to pewnie niedługo po oficjalnej zapowiedzi procesora Snapdragon 8 Gen 4.

Pełna specyfikacja Xiaomi 15 Ultra nieznana

Xiaomi 15 Ultra to smartfon, który skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że otrzyma duży ekran OLED-owy o rozdzielczości QHD+. Natomiast pod obudową znajdzie się potężny procesor Snapdragon 8 Gen 4, czyli ten sam układ firmy Qualcomm, który najpierw zadebiutuje w pozostałych modelach z serii 15.

Oczywiście duży nacisk zostanie położony na aparat fotograficzny. Smartfon będzie fotoflagowcem, który ma pozwolić przede wszystkim na robienie konkretnych zdjęć. W tym przypadku szczegóły również nie są znane, ale ponownie spodziewajmy się współpracy z niemiecką firmą Leica.

Na więcej informacji trzeba będzie poczekać. Międzynarodowa premiera Xiaomi 15 Ultra może odbyć się w lutym, w trakcie targów MWC 2025 w Barcelonie. Będzie to z pewnością dobra okazja do zaprezentowania nowego telefonu.

