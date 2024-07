Premiera Xiaomi Mix Fold 4. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Xiaomi Mix Fold 4 to składany smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena telefonu nie jest niska, ale specyfikacja techniczna z górnej półki. Ponadto Xiaomi Mix Fold 4 ma ładny design i po złożeniu zmieści się do niejednej kieszeni. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Dwa ekrany OLED i Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi Mix Fold 4 ma dwa ekrany OLED-owe. Ten rozkładany ma przekątną 7,98 cala oraz zapewnia odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Drugi to 6,56-calowy panel o rozdzielczości Full HD+. Oba ekrany oferują jasność maksymalną na poziomie do 3000 nitów oraz wspierają ściemnianie PWM z częstotliwością 2160 Hz. Nie zabrakło również obsługi Original Color Pro.

Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca. Niestety nie można go rozszerzyć z użyciem kart microSD.

Cena Xiaomi Mix Fold 4 wysoka

Ceny Xiaomi Mix Fold 4 nie są niskie, co pewnie jednak nikogo nie dziwi. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje 8999 juanów (ok. 4870 zł). Natomiast model z 16 GB RAM-u i 1 TB miejsca na dane wyceniono na 10999 juanów (ok. 5950 zł).

Do wyboru jest kilka wariantów kolorystycznych obudowy. Przewodnim jest niebieski, który w materiałach prasowych pojawia się najczęściej. Na razie urządzenie będzie dostępne w sprzedaży wyłącznie w Chinach i informacji o ofercie na innych rynkach na razie nie ma.

Cienka obudowa i poczwórny aparat

Xiaomi Mix Fold 4 ma również obudowę wzmocnianą włóknem węglowym T800H. Dzięki temu oferuje do trzech razy lepszą odporność na upadki względem poprzednika. Nie zabrakło też wodoszczelności na poziomie normy IPX8. Telefon po rozłożeniu ma tylko 4,59 mm grubości. Po złożeniu 9,47 mm. Całość waży tylko 226 g.

Smartfon ma także poczwórny aparat fotograficzny opracowany we współpracy z Leicą. Główny obiektyw ze światłem f/1.7 połączono z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-800. Ultraszerokokątny współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem. Natomiast teleobiektywy z sensorami 50 i 10 MP. Ten drugi zapewnia 5-krotny zoom optyczny. Energię dostarcza bateria Surge o pojemności 5100 mAh, która obsługuje ładowarki o mocy 67 W.

Xiaomi Mix Fold 4 – specyfikacja techniczna

7,98-calowy ekran OLED 120 Hz o jasności do 3000 nitów

6,56-calowy ekran OLED 120 Hz Full HD+ o jasności do 3000 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 50 + 10 MP

bateria o pojemności 5100 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

226 g

Android 14 z HyperOS

