Nothing Phone 2a Plus blisko. Smartfon z datą premiery

Nothing Phone 2a Plus to nowy smartfon marki, którego debiut jest blisko. Urządzenie doczekało się cichej zapowiedzi i została podana data premiery. Zmiany związane ze specyfikacją techniczną Nothing Phone 2a Plus względem prekursora na razie owiane są tajemnicą. Czego powinniśmy się spodziewać?

Nothing Phone 2a Plus to nowy smartfon, który został zapowiedziany dziś i do tej pory nie pojawiał się w przeciekach. Tym razem marka ustrzegła się ich przed oficjalną premierą, choć do dnia prezentacji jest jeszcze kilkanaście dni. Czego powinniśmy oczekiwać po tym sprzęcie?

Smartfon Nothing Phone 2a Plus z nieznaną specyfikacją

Nothing Phone 2a Plus nie będzie zupełnie nowym smartfonem w ofercie marki. Sama nazwa wskazuje na to, że powinniśmy spodziewać się tylko pewnych zmian, które zostaną wprowadzone względem modelu z marca tego roku. Specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale nie oczekujmy, że zmieni się w dużym stopniu względem poprzednika.

Sam producent jest na razie dosyć tajemniczy. Nowy telefon został zaprezentowany w bardzo krótki sposób i opisany zaledwie trzema słowami. Są to „Plus. More. Extra.”. Przy okazji udostępniono widoczną niżej grafikę. Co na niej widać?

Na pierwszy rzut oka przypomina to cewkę związaną z bezprzewodowym ładowaniem. Możliwe więc, że Nothing Phone 2a Plus będzie w zasadzie tym samym telefonem, co model z marca, ale otrzyma wsparcie dla takiej technologii. Nie ma jednak co do tego pewności. Na razie pozostaje to w sferze domysłów i na szczegóły trzeba będzie poczekać.

Data premiery Nothing Phone 2a Plus

Datą premiery nowego smartfona jest 31 lipca. To oznacza, że Nothing Phone 2a Plus pojawi się w ofercie marki już za niespełna dwa tygodnie. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły. W tym związane z ceną, która to na razie również owiana jest tajemnicą.

Oczywiście do sieci pewnie przedostaną się dodatkowe informacje i nastąpi to jeszcze przed końcem miesiąca. Wtedy poznamy znacznie więcej szczegółów. Na razie trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

Firma ma bardzo pracowity rok. Po premierze Nothing Phone 2a doczekaliśmy się później nowych wariantów tego telefonu, w tym wersji z niebieską obudową. Potem zobaczyliśmy kilka nowych produktów marki CMF, w tym jej pierwszego smartfona i nowego smartwatcha.

Wiemy jednak, że znacznie mocniejszy Nothing Phone 3 nie zadebiutuje w tym roku. Carl Pei potwierdził niedawno, że premiera tego smartfona odbędzie się dopiero w 2025 r. Spodziewajmy się mocnego urządzenia z konkretnymi podzespołami, ale jego specyfikacja techniczna na razie owiana jest tajemnicą. Jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach. Na razie nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę wspomnianego Plusa.

źródło: opracowanie własne