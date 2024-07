Xiaomi Mix Flip ujawniony. Składany smartfon z klapką ma ładny design

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon z klapką, którego debiut jest blisko. Producent udostępnił grafiki, które ujawniają nam ładny design telefonu. Urządzenie prezentuje się naprawdę ciekawie. Przy okazji zostały podane pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną Xiaomi Mix Flip. Premiera już na dniach.

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon z klapką, który był obiektem mnóstwa przecieków. Oficjalna prezentacja odbędzie się jeszcze w tym tygodniu. Tymczasem producent wyłożył na stół karty i poznajemy design telefonu. Grafiki udostępnione przez firmę ujawniają nam ładnie zaprojektowane urządzenie.

Design Xiaomi Mix Flip jest ładny

Materiały prasowe telefonu Xiaomi Mix Flip, które zostały udostępnione przez producenta, ujawniają nam design urządzenia i ten jest naprawdę ładny. Urządzenie ma duży ekran na jednej z części „klapki”, który wypełnia ją i umieszczono tu dwa okrągłe wcięcia, gdzie znajdują się obiektywy aparatu fotograficznego przygotowanego we współpracy z Leicą oraz dioda doświetlająca LED.

Wiemy, że aparat fotograficzny składanego smartfona Xiaomi Mix Flip składa się z obiektywu szerokokątnego, który współpracuje z 50-megapikselowym sensorem OV50E i zapewnia wsparcie dla OIS (optycznej stabilizacji obrazu). Natomiast drugi element to teleobiektyw połączony z 60-mnegapikselowym czujnikiem OV60A oraz obsługującym podwójny zoom optyczny. Przednia kamerka ma 32-megapikselowy sensor OV32B.

Telefon jest ładnie wykonano i widzimy, że producent zadbał o wiele szczegółów. Element łączący obie części obudowy również jest ciekawie zaprojektowany. Całość prezentuje się naprawdę dobrze.

Specyfikacja składanego smartfona z klapką Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip skrywa przed nami jeszcze trochę tajemnic, ale producent pomału je odkrywa. Firma ujawniła, że pod obudową telefonu znajduje się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x.

Tylny ekran to 4,01-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości 1.5K i jasności do 1600 nitów. Energię dostarczy bateria o pojemności 4780 mAh, co producent również potwierdził. Wiemy, że akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z autorską nakładką HyperOS.

Oficjalna premiera smartfona Xiaomi Mix Flip odbędzie się w najbliższy piątek, czyli 19 lipca. Na ten dzień producent szykuje duże wydarzenie, gdzie planuje zaprezentować różne produkty. Wśród nich będą telefony Mix Fold 4 i Redmi K70 Ultra. Zobaczymy też inne nowości, w tym opaskę Mi Band 9 oraz smartwatcha Watch S4 Sport. Dla fanów marki zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa konferencja. Być może poznamy także plany firmy związane z oprogramowaniem.

