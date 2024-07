Google Pixel 9 Pro Fold pozuje na zdjęciach. Tak smartfon wygląda na żywo

Google Pixel 9 Pro Fold to składany smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Mamy okazję zobaczyć to urządzenie na żywo z niemal każdej strony. Do sieci przedostały się zdjęcia Google Pixel 9 Pro Fold, które prezentują ten sprzęt. Zobaczmy sobie, co widać na tych fotkach.

Google Pixel 9 Pro Fold to składany smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie jest w ogniu przecieków. Podobnie jak pozostałe modele z serii, co nie powinno dziwić. Wszak premiera odbędzie się za niespełna miesiąc. Teraz mamy okazję zobaczyć ten gadżet na żywo. Stało się to możliwe za sprawą zdjęć, które znaleziono na stronie jednego z urzędów.

Zdjęcia Google Pixel 9 Pro Fold prezentują telefon na żywo

Zdjęcia składanego smartfona, które możecie obejrzeć poniżej, pochodzą ze strony urzędu NCC, gdzie Google Pixel 9 Pro Fold był niedawno certyfikowany. Dzięki temu możemy obejrzeć to urządzenie na żywo z niemal każdej strony.

Google Pixel 9 Pro Fold to składany smartfon, który ma główny wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie umieszczonym w narożniku. Zdjęcia ujawniają przeprojektowany aparat fotograficzny. Pewne charakterystyczne cechy wyspy dla kamery zachowano, ale zdecydowano się na odmienny układ.



















Telefon ma również dodatkowy wyświetlacz, który umieszczono na jednym z dwóch elementów obudowy. To płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Spodziewajmy się, że jest to panel OLED-owy o rozdzielczości Full HD+.

Wiemy również, że składany smartfon ma nieco mniejszą baterię od poprzednika. Pod obudową znajduje się akumulator o łącznej pojemności 4560 mAh. Wspiera on szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W.

Częściowa specyfikacja Google Pixel 9 Pro Fold

Kompletna specyfikacja techniczna nowego telefonu nie jest znana, ale o Google Pixel 9 Pro Fold wiadomo nieco więcej. Pod obudową urządzenia znajdzie się autorski procesor Tensor G4. Czip ma być wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM i będzie to rekordowy rozmiar dla urządzeń mobilnych marki. Wcześniej ograniczano się do maksymalnie 12 GB. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Niedawno do sieci przedostały się ceny telefonu. W podstawowej konfiguracji sprzętowej smartfon ma kosztować 1899 euro, czyli około 8,2 tys. zł. Wersja mająca 512 GB pamięci będzie droższa o 130 euro. Do wyboru mają być dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to porcelanowy oraz czarny.

Oficjalna premiera smartfona Google Pixel 9 Pro Fold odbędzie się już 13 sierpnia. Tego dnia zobaczymy również trzy inne telefony oraz smartwatche z serii Watch 3. Zapewne poznamy także nowe informacje związane z dostępnością Androida 15.

