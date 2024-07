OnePlus Nord 4 to nowy smartfon, którego premiera odbyła się we Włoszech. Kupimy go również w Polsce. Rusza przedsprzedaż, gdzie można sporo zaoszczędzić. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena OnePlus Nord 4 oraz specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie z pewnością jest ciekawym średniakiem.