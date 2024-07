Redmi Note 14 Pro. Xiaomi wprowadzi do serii nowy design

Redmi Note 14 Pro to nadchodząca seria smartfonów Xiaomi. Do sieci przedostały się grafiki, które ujawniają nowy design. Producent stawia na inne wzornictwo. Aparat fotograficzny modeli Redmi Note 14 Pro zostanie przeprojektowany. Elementy zostaną umieszczone na wyspie, która zostanie wyśrodkowana na pleckach.

Redmi Note 14 Pro to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Nowa seria telefonów Xiaomi zadebiutuje w ciągu najbliższych miesięcy. Teraz dowiadujemy się, że nowości oraz zmiany obejmą nowy design. Potwierdzają to grafiki, które przedostały się do sieci. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Xiaomi w Redmi Note 14 Pro stawia na nowy design

Smartfony z serii Redmi Note 14 Pro otrzymają zmiany, które obejmują design tylnego panelu obudowy. Umieszczono tu przeprojektowany aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się na wyśrodkowanej wyspie w kształcie kwadratu z zaokrąglonymi narożnikami. Są to trzy obiektywy oraz dioda doświetlająca LED.

Pełna specyfikacja telefonów z serii Redmi Note 14 Pro nie jest na razie znana. Mówi się o tym, że pod ich obudową Xiaomi umieści procesor Snapdragon 7s Gen 3. Ponadto w modelu Plus firma chce zrezygnować z 200-megapikselowego aparatu. Spodziewajmy się także wyświetlaczy o rozdzielczości 1.5K. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

źródło: XiaomiTime