OnePlus Pad 2 będzie droższy. Wycieka cena nowego tabletu

OnePlus Pad 2 to nowy tablet, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. W rzeczywistości będzie to przebrandowany model z dopiskiem Pro w nazwie. Jego debiut w Chinach odbył się pod koniec czerwca. Co z ceną? Niestety urządzenie ma być droższe od poprzednika i sugeruje to nowy przeciek.

Cena OnePlus Pad 2 ma być wyższa

OnePlus Pad 2 to tablet, który ma być droższy względem poprzedniej generacji. Świeże informacje na ten temat przekazał leaker Yogesh Brar, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Cena poszybuje w górę i przy okazji dowiadujemy się, ile mamy zapłacić za dedykowane akcesoria.

Cena OnePlus Pad 2 w Indiach ma wynieść 47999 rupii, czyli niespełna 2250 zł. W ramach oferty na start będzie można zaoszczędzić 2 tys. rupii. Mogłoby się wydawać, że to wcale nie tak drogo, gdy spojrzymy na specyfikację sprzętu. To jednak aż o 10 tys. rupii więcej względem poprzednika.

To oznacza, że w Europie cena tablet OnePlus Pad 2 również może poszybować do góry o ponad 25 proc., co z pewnością warto mieć na uwadze. Tanio niestety nie będzie i trzeba liczyć się z większymi wydatkami. Brar podał również indyjskie ceny akcesoriów. Te prezentują się następująco:

Klawiatura Smart Keyboard – 11999 rupii (ok. 560 zł)

Rysik OnePlus Stylo 2 – 5 tys. rupii (ok. 235 zł)

Jak nietrudno zauważyć, za dedykowane dla tabletu OnePlus Pad 2 akcesoria też trzeba będzie niemało zapłacić. W Polsce pewnie będzie to kwota przekraczająca tysiąc zł.

OnePlus Pad 2 to tablet, który w Chinach zadebiutował z dopiskiem Pro w nazwie. Urządzenie jest w zasadzie najmocniejszym tego typu urządzeniem na rynku z Androidem, bo jako pierwsze otrzymało procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni układ Qualcomma dla smartfonów z półki premium. Sprzęt ma również 12,1-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3K i odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Energię dostarcza bateria o pojemności 9510 mAh z obsługą szybkiej ładowarki o mocy 67 W. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

OnePlus Pad 2 – specyfikacja techniczna

12,1-calowy ekran LCD 144 Hz o rozdzielczości 3000 × 2120 pikseli i jasności do 900 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

do 512 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 9510 mAh

Wi-Fi 802.11be

Bluetooth 5.4

stereofoniczne głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

obudowa o grubości 6,49 mm

584 g

Android 14 z nakładką ColorOS

