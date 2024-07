One UI 6.1.1 z Galaxy AI. Co nowego z aktualizacją dla smartfonów Samsung?

One UI 6.1.1 to duża aktualizacja dla smartfonów marki Samsung, która debiutuje wraz ze składanymi Z Fold 6 i Z Flip 6. Ponownie nie zabrakło nowości dla pakietu Galaxy AI. Co nowego wprowadza uaktualnienie One UI 6.1.1 i jakie zmiany przygotował koreański producent? Zobaczmy, co wiadomo na temat tej aktualizacji.

One UI 6.1.1 z Galaxy AI to nowe oprogramowanie Koreańczyków, które debiutuje zgodnie z zapowiedziami. Pierwszymi smartfonami z tym software są składane Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6. Potem aktualizacja trafi także na inne sprzęty marki Samsung. Co nowego tu znajdziemy? Nowości oraz zmiany są. Rzućmy sobie na nie okiem.

Co nowego z aktualizacją One UI 6.1.1 i Galaxy AI

Samsung w oprogramowaniu One UI 6.1.1 skupił się przede wszystkim na dodaniu nowości obejmujących pakiet funkcji Galaxy AI, który wprowadzono wcześniej w tym roku. Pojawiają się nowe narzędzia i opcje oraz udoskonalenia dla tych istniejących.

Wśród nowości jest nowe narzędzie o nazwie Sketch to Image. Pozwala ono na tworzenie rysunków na podstawie wstępnych szkiców lub dodawanie obiektów do istniejących zdjęć poprzez ich szkicowanie. Następnie do akcji wkracza generatywna SI, która zajmuje się resztą. Funkcja nie wymaga do pracy rysika S Pen, choć z jego użyciem jest to łatwiejsze.

Sketch to Image to jedna z nowości aktualizacji One UI 6.1.1.

Samsung w One UI 6.1.1 wprowadził także Portrait Studio. Funkcja umożliwia modyfikowanie zdjęć portretowych w obrazy generowane cyfrowo. Do wyboru jest wiele opcji w postaci stylów malarskich, komiksowych czy kreskówek. Na uwagę zasługuje również rozszerzenie zgodności tłumacza na żywo z innymi aplikacjami. Pozwoli to na jeszcze łatwiejsze przełamywanie barier językowych.

Aktualizacja One UI 6.1.1 wprowadza Portrait Studio.

Aplikacja Poczty zyskała nowe funkcje z zakresu tworzenia odpowiedzi z użyciem generatywnej SI. Rozbudowano również Notatki o nowe opcje z zakresu nagrywania głosowego. Warto jednak dodać, że z części nowości skorzystają tylko właściciele najnowszych smartfonów ze składanymi ekranami.

Nowości z One UI 6.1.1 dla modeli Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6

Ponownie na najwięcej nowości mogą liczyć właściciele najnowszych telefonów. Wybrane funkcje z One UI 6.1.1 pozostaną ekskluzywne dla modeli Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6, które obecnie dostępne są w przedsprzedaży.

Ten drugi z wymienionych ma nowe widżety FlexWindow dla dodatkowego ekranu. Są to Zdrowie, Przypomnienia, SmartThings i News. Ponadto wprowadzono cztery aplikacje zoptymalizowane pod kątem głównego wyświetlacza. Na liście są Facebook, Gmail, Wiadomości i Mapy Google. W przypadku modelu Z Fold 6 pojawia się nowy tryb interpretera z dwoma ekranami, który inspirowany jest rozwiązaniem z Google Pixel Fold. Natomiast w przypadku Galaxy AI warto wspomnieć o nowej funkcji sugerowanych odpowiedzi, które są proponowane na ekranie FlexView z modelu Z Flip 6 bez konieczności otwierania smartfona.

Wraz z aktualizacją One UI 6.1.1 pojawiają się też pewne usprawnienia i zmiany obejmujące interfejs użytkownika. Na przykład w ustawieniach lepiej wyeksponowano Galaxy AI, które stało się dostępniejsze. Uaktualnienie w niedługim czasie trafi także na starsze smartfony marki Samsung, ale dokładnego harmonogramu nie ma.

