Google Pixel 9 Pro XL na wideo. Premiera smartfona coraz bliżej

Google Pixel 9 Pro XL to smartfon, którego premiera odbędzie się już za kilka tygodni. Urządzenie jest obiektem kolejnego przecieku. Tym razem są to wideo, na których Google Pixel 9 Pro XL został uchwycony w towarzystwie mniejszego telefonu z serii i Samsunga Galaxy S24 Ultra. Zobaczmy sobie oba filmy.

Google Pixel 9 Pro XL to największy z trzech nowych smartfonów, których premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Premiera zbliża się wielkimi krokami i urządzenia są obecnie w ogniu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć dwa wideo, na których uchwycono telefon w towarzystwie dwóch innych modeli.

Wideo z Google Pixel 9 Pro XL

Smartfon Google Pixel 9 Pro XL jest „bohaterem” dwóch filmów, które pojawiły się na TikToku. Jeden z użytkowników platformy udostępnił w platformie wideo, na których telefon pozuje w obecności dwóch innych modeli. Są to najmniejszy z nowych Pixeli oraz Samsung Galaxy S24 Ultra.

Na filmach widzimy, że nowy flagowiec Made by Google jest duży i ma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Z tyłu (poza diodą doświetlającą LED) znajduje się dodatkowy czujnik i jest to termometr, który wprowadzono już w poprzedniku.

Google Pixel 9 Pro XL wygląda dokładnie tak, jak w poprzednich przeciekach, gdzie mogliśmy go oglądać już na renderach czy zdjęciach. Oficjalna premiera odbędzie się 13 sierpnia, gdyż na ten dzień producent zaplanował specjalną konferencję. W tym roku wydarzenie odbędzie się więc nieco szybciej niż zazwyczaj, ale mimo to firma i tak nie ustrzegła się przecieków.

Częściowa specyfikacja Google Pixel 9 Pro XL

Na temat smartfona Google Pixel 9 Pro XL wiemy już naprawdę sporo. Smartfon był obiektem wielu przecieków i będzie najmocniejszym urządzeniem z całej trójki. Wiemy, że otrzyma nowy procesor Tensor G4 i będzie on wspomagany przez nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM. W przypadku telefonów marki tak dużego rozmiaru wcześniej nie było.

Smartfon ma aparat fotograficzny, który składa się z trzech obiektywów i wszystkie z nich współpracują z 50-megapikselowymi czujnikami. Teleobiektyw ma obsługiwać pięciokrotny zoom optyczny. Pojemność baterii nie jest znana, ale spodziewajmy się wsparcia dla szybszego ładowania względem poprzedniej serii.

Ekran to 6,73-calowy panel OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że wyświetlacz ma rozdzielczość QHD+ oraz zaoferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Spodziewajmy się także udoskonaleń, które obejmą inne parametry, w tym związane z jasnością.

Google Pixel 9 Pro XL będzie pracować pod kontrolą systemu Android 15. Jego premiera również zbliża się wielkimi krokami i wiele wskazuje na to, że debiut oficjalnej wersji oprogramowania również może odbyć się w sierpniu.

