Honor MagicPad 2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Honor MagicPad 2 to nowy tablet chińskiej marki. Urządzenie jest ciekawe i wyróżnia się mocną specyfikacją techniczną. Producent zdecydował się na procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Cena Honor MagicPad 2 nie jest wygórowana. Ponadto całość zamknięto w cienkiej obudowie o grubości zaledwie 5,8 mm.

Honor MagicPad 2 został zaprezentowany wraz ze składanym smartfonem Magic V3. To konkretny tablet z bardzo mocną specyfikacją techniczną. Przy tym jego cena nie wydaje się być wygórowana. Zwłaszcza gdy spojrzymy na wyposażenie nowego sprzętu.

Snapdragon 8s Gen 3 oraz ekran OLED

Za obliczenia w tablecie odpowiada procesor Snapdragon 8s Gen 3, czyli jeden z najmocniejszych czipów Qualcomma. Układ oferuje bardzo dużą wydajność i jest wspomagany przez 8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca w postaci kości UFS 4.0.

Ekran modelu Honor MagicPad 2 to 12,3-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości 3000 × 1920 pikseli. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie od 60 do 144 Hz. Jasność maksymalna to 1600 nitów. Na uwagę zasługuje również ściemnianie PWM na poziomie aż 4320 MHz.

Cena Honor MagicPad 2 atrakcyjna

Cena Honor MagicPad 2 nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej jest to kwota 2999 juanów (ok. 1615 zł). Model z 1 TB miejsca na dane kosztuje 4199 juanów (ok. 2260 zł).

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy i cztery opcje z zakresu rozmiaru pamięci. Na razie sprzęt można zamawiać w Chinach. Informacji o dostępności na innych rynkach na razie nie ma.

Duża bateria i MagicOS 8.0.1

Honor MagicPad 2 ma pod obudową dużą baterię. Jej pojemność to aż 10050 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 66 W. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania MagicOS 8.0.1, które bazuje na systemie operacyjnym Android 14.

Tablet ma również dwa aparaty fotograficzne. Z tyłu znajduje się jeden obiektyw ze światłem f/2.0 z autofocusem, który współpracuje z 13-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka ma 9-megapikselowy czujnik. Urządzenie zamknięto w obudowie o grubości 5,8 mm i waży 555 g. Specyfikacja techniczna sprzętu widoczna jest niżej.

Tablet Honor MagicPad 2 – specyfikacja techniczna

12,3-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości 3000 × 1920 pikseli i jasności do 1600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

8, 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 9 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP z AF

bateria o pojemności 10050 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

274,5 × 180,5 × 5,8 mm

555 g

Android 14 z MagicOS 8.0.1

źródło: opracowanie własne