CMF Phone 1 to pierwszy smartfon Nothing pod tą marką, którego premiera odbyła się w ujęciu globalnym. Wraz ze smartwatchem CMF Watch Pro 2. Obie nowości dostępne są również w Polsce. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu.

Ekran AMOLED-owy i MediaTek Dimensity 7300

CMF Phone 1 ma ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz, a próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz. Jasność maksymalna wynosi 2000 nitów. Nie zabrakło też wsparcia dla Ultra HDR+, a pod ekranem schowano czytnik linii papilarnych.

Za obliczenia odpowiada tu 4-nm procesor MediaTek Dimensity 7300, który ma osiem rdzeni CPU pracujących z zegarem do 2,5 GHz. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Jest też czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB.

Cena CMF Phone 1 atrakcyjna

Cena CMF Phone 1 jest bardzo atrakcyjna. W Polsce za podstawową konfigurację sprzętową trzeba zapłacić 869 zł. Model z 256 GB pamięci kosztuje 1099 zł.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. To czarny, pomarańczowy oraz jasnozielony. Nothing przygotował również dedykowane akcesoria. W tym case za 149 zł czy podstawkę za 109 zł. Wysyłka została zaplanowana na 12 lipca, ale część z nowości będzie wysyłanych później (od 23 lipca).

Modularna budowa oraz podwójny aparat

CMF Phone 1 wyróżnia się przede wszystkim modularną budową. W ten sposób użytkownik może szybko wymienić plecki na inne. Atrakcyjności całości nadają funkcjonalne akcesoria. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W.

Telefon ma podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.8 połączono z 50-megapikselowym sensorem i zapewniono tu wsparcie dla EIS. Drugi element to kamerka portretowa. Natomiast przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z Nothing OS 2.6. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

CMF Phone 1 – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED LTPS 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 2000 nitów

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 MP + czujnik głębi

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

197/202 g

IP52

Android 14 z Nothing OS 2.6

