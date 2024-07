OnePlus Pad 2 wraz z Nord 4. Na deser OnePlus Watch 2R

OnePlus Pad 2 to nowy tablet marki, który zostanie zaprezentowany w połowie miesiąca. Premiera zbiegnie się w czasie z debiutem smartfona Nord 4 oraz smartwatcha OnePlus Watch 2R, co producent już oficjalnie potwierdził. Wydarzenie przyniesie nam również nowe słuchawki bezprzewodowe Nord Buds 3 Pro.

OnePlus Pad 2 to nowy tablet, choć nie do końca, gdyż w rzeczywistości jest to przebrandowany model Pro z Chin. Firma potwierdziła, że planuje zaprezentować to urządzenie w połowie lipca. Wtedy odbędzie się debiut smartfona Nord 4, ale nie tylko. Producent szykuje łącznie cztery nowe produkty. Zobaczmy sobie, co zostanie pokazane wraz z nowym telefonem.

Tablet OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 to przebrandowany tablet z dopiskiem Pro, który producent w czerwcu zaprezentował w Chinach. Do Europy urządzenie trafi pod inną nazwą, ale specyfikacja techniczna będzie niemal identyczna. To oznacza, że możemy spodziewać się naprawdę mocnego sprzętu.

Tablet ma 12,1-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 3K. Wyświetlacz wspiera Dolby Vision i oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz. Jasność maksymalna to 900 nitów. Energię dostarczy bateria o pojemności 9510 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie o mocy 67 W.

OnePlus Pad 2 ma również mocny procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB znajdziemy tu również sześć głośników oraz dwa aparaty z sensorami 13 (tył) i 8 MP (przód).

Wraz z tabletem producent ma sprzedawać dedykowane etui z klawiaturą oraz specjalny rysik Stylo 2.

Smartwatch OnePlus Watch 2R

OnePlus Watch 2R również nie jest zupełnie nowym produktem. To odświeżona wersja zegarka z pierwszej połowy 2024 r. Producent dołożył w nim po prostu modem LTE oraz eSIM, co zapewnia łączność z sieciami komórkowymi bez potrzeby parowania z telefonem.

Odświeżono także nieco design. Smartwatch ma przeprojektowaną tarczą zegarka z oznaczeniami tachymetru i paskiem w innym stylu. W Chinach urządzenie dostępne jest w dwóch wariantach kolorystycznych. Są to zielony oraz czarny.

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Nord Buds 3 Pro

Ostatnią z nowości, którą zobaczymy w trakcie wydarzenia w połowie tego miesiąca, to słuchawki bezprzewodowe OnePlus Nord Buds 3 Pro. Konferencja marki została zaplanowana na 16 lipca. Na miejsce wybrano włoski Mediolan. Wszystkich nowych produktów spodziewajmy się także w Polsce. Ceny na razie owiane są tajemnicą, ale pewnie poznamy je jeszcze przed planowanym eventem.

Najbliższe wydarzenie dla fanów marki zapowiada się więc naprawdę bardzo ciekawie. Firma planuje wprowadzić nowe urządzenia z różnych kategorii, co z pewnością cieszy.

