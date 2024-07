OnePlus Nord 4 pozuje na zdjęciach. To nie jest przebrandowany Ace 3V

OnePlus Nord 4 to smartfon, którego premiera odbędzie się w połowie miesiąca. Do niedawna podejrzewano, że może to być przebrandowany model Ace 3V. Tak się jednak nie stanie. Smartfon OnePlus Nord 4 to zupełnie nowe urządzenie, co potwierdzają nam zdjęcia krążące po sieci. Producent postawił na nowy design.