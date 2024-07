Samsung Galaxy Z Fold 6 bez tajemnic. Wycieka specyfikacja i nowości

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy. Do sieci

Samsung Galaxy Z Fold 6 to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy. Do sieci przedostała się kompletna specyfikacja techniczna. Wiemy też, jakie nowości otrzyma Samsung Galaxy Z Fold 6 względem poprzednika.

Jaśniejsze ekrany AMOLED i Snapdragon 8 Gen 3

Samsung Galaxy Z Fold 6 otrzyma lepsze ekrany Dynamic AMOLED 2X względem poprzednika. Będą one przede wszystkim o 1,5 razy jaśniejsze i zaoferują jasność do 2600 nitów. Rozkładany wyświetlacz nadal ma przekątną 7,6 cala i rozdzielczość 2160 × 1856 pikseli. Ten mniejszy będzie większy i urośnie do 6,3 cala.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon 8 Gen 3. Czip jest o 18 proc. wydajniejszy względem poprzednika (GPU o 19 proc.) i ma o 42 proc. lepszy NPU dla zadań opartych na AI. Układ jest wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Samsung Galaxy Z Fold 6 wprowadza różne nowości

Nowy składany smartfon Koreańczyków otrzyma pewne rozwiązania, których nie ma w poprzedniku. Wśród nowości jest zgodność z normą IP48, a to oznacza nie tylko ochronę przed wodą, ale również pyłem. Następnie mamy nowy zawias Slim Flex, który łączy obie części konstrukcji.









Samsung Galaxy Z Fold 6 wprowadza całkiem sporo nowości.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ma również aluminiową ramkę, która wyróżnia się lepszą trwałością. Składany smartfon otrzymał też udoskonalony aparat oferujący usprawnienia z zakresu zoomu, który wspomagany jest przez AI. Telefon po złożeniu ma tylko 12,1 mm grubości.

Aparat fotograficzny i bateria 4400 mAh

Aparat fotograficzny smartfona ma trzy obiektywy. Główny współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem. Następnie mamy ultraszerokokątny z 12-megapikselowym sensorem oraz teleobiektyw 10 MP, który obsługuje 3-krotny zoom optyczny. Przednia kamera ma 10-megapikselowy sensor, a ta schowana pod składanym ekranem 4-megapikselowy czujnik.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 4400 mAh. Pod tym względem zmian nie ma. Urządzenie jest lżejsze od poprzednika i waży tylko 239 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z One UI 6.1.1. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Z Fold 6 – specyfikacja techniczna

7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz o rozdzielczości 2160 × 1856 pikseli i jasności do 2600 nitów

6,3-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 2600 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie 10 + 4 MP

aparat fotograficzny 50 + 12 + 10 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC, UWB

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

239 g

Android 14 z One UI 6.1.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne