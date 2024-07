Realme 13 Pro Plus bez tajemnic. Wycieka kompletna specyfikacja

Realme 13 Pro Plus to średniak marki, którego premiera odbędzie się w tym miesiącu. Telefon został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu, gdzie pojawia się w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna. Mamy również zdjęcia Realme 13 Pro Plus, które ujawniają design. Zobaczmy, co już wiemy o nowym smartfonie.

Realme 13 Pro Plus to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Premiera jest blisko, co jest już pewne. Teraz mamy okazję zapoznać się z niemal pełną specyfikacją techniczną telefonu, która została ujawniona na stronie chińskiego urzędu TENAA. Urządzenie nie skrywa przed nami już prawie żadnych tajemnic.

Ekran AMOLED i Snapdragon 7s Gen 2

Realme 13 Pro Plus ma ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna na razie pozostaje nieznana.

Za obliczenia w telefonie ma odpowiadać procesor Snapdragon 7s Gen 2. SoC składa się z ośmiu rdzeni CPU, które pracują z zegarem do 2,4 GHz. GPU to Adreno 710. Czip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Design Realme 13 Pro Plus bez tajemnic

Wygląd Realme 13 Pro Plus jest już znany. Został ujawniony na zdjęciach, które zostały udostępnione przez TENAA. Urządzenie ma aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na okrągłej wyspie. Są to trzy obiektywy oraz dioda doświetlająca LED.

Smartfon ma wymiary 161,3 × 73,9 × 8,2 mm. Telefon waży 190 g. Na wyspie z kamerą umieszczono frazę HYPERIMAGE+, co związane jest z technologią zaimplementowaną w kamerze.

Potrójny aparat i bateria 5050 mAh

Realme 13 Pro Plus ma aparat fotograficzny składający się z trzech obiektywów. Główny i teleobiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorami. Ten drugi odpowiada za obsługę 3-krotnego zoomu optycznego. Natomiast obiektyw ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 32 megapikseli.

Bateria ma pojemność nominalną 5050 mAh. Producent może więc umieścić na opakowaniu informację o 5100 lub 5200 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 87 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Realme 13 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 × 2412 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

8 lub 12 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 50 MP

bateria o pojemności 5050 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

161,3 × 73,9 × 8,2 mm

190 g

Android 14 z nakładką producenta

