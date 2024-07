Xiaomi Mix Fold 4 na renderze. Jest też częściowa specyfikacja

Xiaomi Mix Fold 4 to składany smartfon, który zostanie zaprezentowany w ciągu kilku najbliższych tygodni. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekł render Xiaomi Mix Fold 4 ujawniający design oraz częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co już wiemy o nowym smartfonie.