Samsung Galaxy S24 FE otrzyma takie kolory. Powróci wariant czarny

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Jakie kolory obudowy otrzyma telefon? To ujawnia nam nowy przeciek. Wielu ucieszy z pewnością fakt, że Samsung Galaxy S24 FE otrzyma również wariant czarny. Co jeszcze wiemy o nowym smartfonie koreańskiej marki?

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Niedawno mogliśmy zobaczyć rendery. Premiera telefonu odbędzie się za kilka(naście) miesięcy. Tymczasem dochodzi do kolejnych przecieków związanych z tym urządzeniem. Tym razem dowiadujemy się, jakie kolory obudowy przygotowuje koreański producent i jeden z nich z pewnością zadowoli fanów serii Fan Edition.

Takie kolory obudowy otrzyma Samsung Galaxy S24 FE

Nowe informacje o smartfonie Samsung Galaxy S24 FE uzyskał analityk Ross Young, który często dostarcza sprawdzone (ale nie zawsze) plotki z obozów różnych producentów telefonów. Dowiadujemy się, że nowe urządzenia ma być dostępne w pięciu odcieniach obudowy. Jakie to kolory?

Z informacji przekazanych przez Younga wynika, że telefon będzie można nabyć w kolorach czarnym, szarym, jasnoniebieskim, jasnozielonym oraz żółtym. Niestety dokładne odcienie nie są znane i na ten moment mamy jedynie ich nazwy. Dla porównania model S23 FE był dostępny w sześciu wariantach kolorystycznych obudowy. Były to miętowy, kremowy, fioletowy, indygo, grafitowy oraz mandarynkowy.

Czarny Samsung Galaxy S24 FE kolorem przewodnim

Spodziewajmy się, że to właśnie czarny Samsung Galaxy S24 FE może być przewodnim motywem kolorystycznym całej serii. Wynika to z faktu powrotu tej barwy obudowy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten wariant będzie najczęściej pojawiał się w materiałach promocyjnych producenta, ale czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się dopiero z czasem.

Samsung Galaxy S24 FE zadebiutuje pewnie późnym latem lub wczesną jesienią 2024 r. Możliwe, że będzie wprowadzany na kolejne rynki etapami, jak to było w przypadku poprzednika. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Pewne informacje jednak mamy.

Urządzenie niedawno dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench, gdzie testowany smartfon pracował pod kontrolą procesora Exynos 2400 z 8 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Ekran to panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Przekątna wyświetlacza to 6,55 cala.

Samsung Galaxy S24 FE otrzyma również potrójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw będzie współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Natomiast bateria powinna mieć pojemność około 4500 mAh i spodziewajmy się wsparcia dla ładowania o mocy 25 W. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci One UI 6.1.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne