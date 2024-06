Realme 13 Pro Plus gości u FCC. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Realme 13 Pro Plus to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zwiastuje to strona FCC, gdzie dostrzeżono telefon. Tam została ujawniona częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy sobie, co wiadomo o modelu Realme 13 Pro Plus oraz kiedy można spodziewać się debiutu tego smartfona.