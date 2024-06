„HyperOS 1.5”. Duża aktualizacja dla Xiaomi dostępna. Co nowego?

„HyperOS 1.5” to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów Xiaomi, którą udostępnił producent. Wprowadza ona bardzo wiele nowości. Co nowego Xiaomi umieściło w uaktualnieniu „HyperOS 1.5” i które telefony marki otrzymują to oprogramowanie w pierwszej kolejności? Odpowiedzi znajdziecie w artykule.