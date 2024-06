Redmi Note 14 Pro otrzyma aparat, który Xiaomi pozbawi tej funkcji

Redmi Note 14 Pro to dwa nowe smartfony Xiaomi, które niedawno dostrzeżono na stronie jednego z urzędów. Premiera zbliża się więc wielkimi krokami, ale mimo wszystko spodziewamy się jej dopiero jesienią. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki dotyczące tych telefonów.

Xiaomi pozbawi aparat Redmi Note 14 Pro tej funkcji

Aparat fotograficzny telefonów z serii Redmi Note 14 Pro (która obejmie również model z dopiskiem Plus w nazwie) nie otrzyma głównego sensora z 200-megapikselową matrycą. Xiaomi wymieni go na 50-megapikselowy czujnik. Natomiast design telefonów ma być dosyć podobny do tego, co znamy z obecnej generacji.

Przy okazji dowiadujemy się, że Xiaomi w modelach z serii Redmi Note 14 Pro planuje umieścić lekko zakrzywione ekrany. Będą to wyświetlacze o rozdzielczości 1.5K. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne informacje, które ujrzymy z pewnością jeszcze przed premierą.

